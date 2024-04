Poslanci KDH zrejme podporia Rašiho za predsedu parlamentu. Neberte to ako bianko šek, hovorí Majerský

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský predpokladá, že jeho poslanci zahlasujú za zvolenie súčasného ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD) do funkcie predsedu parlamentu.

Nepodporili by kohokoľvek

Uviedol to v relácii Sobotné dialógy verejnoprávneho média RTVS s tým, že to Raši nemá brať ako „bianko šek“. Rašiho do tejto funkcie nominovala jeho strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD).

Majerský však zároveň tvrdí, že by nepodporili „akéhokoľvek nominanta“. Kresťanskí demokrati hlasovali aj za zvolenie Petra Pellegriniho (Hlas-SD) do tejto funkcie.

KDH neuzavrelo žiadnu zmluvu

Na otázku, či kresťanskí demokrati pomôžu vládnej koalícii presadiť niektoré ústavné zákony, predseda hnutia odpovedal, že KDH neuzavrelo žiadnu zmluvu či dohodu o spolupráci s koalíciou. Tvrdí, že budú presadzovať program, ktorý predostreli voličom pred parlamentnými voľbami, všetko ostatné sú podľa neho špekulácie.

„Často sú koaliční poslanci pomotaní a nemajú jasno v kultúrno-etických otázkach, ako by hlasovali,“ povedal. Súčasne položil otázku, či by hnutie Progresívne Slovensko v prípade predloženia zmien vládnou koalíciou o tom, že by páry rovnakého pohlavia mohli uzatvárať manželské zväzky nezahlasovalo za ich prijatie.