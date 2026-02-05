Poškodená elektráreň v Kyjeve bude mimo prevádzky najmenej dva mesiace

Elektráreň v Kyjeve, ktorú poškodili ruské útoky a ktorá zásobovala teplom viac ako 1 100 bytových domov, môže byť mimo prevádzky najmenej dva mesiace. Vo štvrtok to oznámil starosta mesta Vitalij Kličko.
Vážne škody
Podľa jeho slov experti dospeli k záveru, že zariadenie utrpelo vážne škody. „Odborníci konštatujú, že objekt utrpel kritické poškodenie a obnova jeho systémov potrvá minimálne dva mesiace,“ uviedol Kličko s tým, že ide o Darnyckú tepelnú elektráreň.
„Táto elektráreň zabezpečovala teplo pre viac ako 1 100 výškových budov v Darnyckej a Dniprovskej mestskej časti Kyjeva,“ dodal.
Dystopický film
Reportéri agentúry AFP, ktorí si lokalitu v stredu prezreli, opísali rozsah škôd ako rozsiahly, pričom na mieste zostalo takmer všetko zničené. „Vyzeralo to ako scéna z dystopického filmu,“ povedala po návšteve veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová.
Utorkový útok na ukrajinské energetické zariadenia bol podľa najväčšieho súkromného dodávateľa energií v krajine „najsilnejší“ od začiatku roka 2026. Nedávne ruské údery opakovane prerušili dodávky elektriny a tepla pre desaťtisíce domácností počas jednej z najchladnejších zím od začiatku ruskej invázie v roku 2022.