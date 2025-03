Poriadna dávka romantiky – do kín prišla česká komédia Dievča od vedľa

Do slovenských kín sériou predpremiérových premietaní vstúpila nová komédia, v ktorej si na svoje prídu fanúšičky a fanúšikovia romantiky a poctivého českého humoru. Režisér Filip Oberfalcer (scenárista filmov Ostrov či Po čom muži túžia 2) na plátna prináša príbeh Kristýny, ktorá sa dozvie, že ju podvádza dlhoročný priateľ, rozhodne sa preto ukončiť vzťah a život vziať konečne do vlastných rúk. Do cesty jej okrem nevyžiadaných rodičovských rád vstúpi aj charizmatický Tomáš. Nájde však po jeho boku Kristýna skutočnú lásku?

V hlavnej úlohe hrdinky, ktorá sa ocitne medzi pomyselnými mlynskými kameňmi, sa predstavuje Martina Babišová, ktorú poznáme z filmov Po čom muži túžia 2, Prázdniny s Broučkem či Muž so zajačími ušami. Svoju novú postavu vníma ako ženu, ktorá je na svoje okolie až príliš dobrá. Rada však na nakrúcanie spomína aj z toho dôvodu, že sa postavila pred kameru so svojím reálnym životným partnerom.

„Jedného môjho partnera vo filme hrá Adam Mišík a druhého Kryštof Bartoš, ktorý je zároveň mojím partnerom aj v reálnom živote,“ hovorí Martina Babišová. „Istú chémiu medzi sebou máme prirodzene a verím, že takéto veci sú potom vo filme vidieť. Sme zvyknutí si zo seba robiť srandu, blázniť, hádať sa, zdieľať intímne veci a o to prirodzenejšie je spolu hrať aj podobné scény. Taktiež si dôverujeme a podporujeme sa, a mne sa vždy lepšie pracuje s niekým, kto k herectvu pristupuje ako váš parťák. Aj erotické scény sa oveľa ľahšie hrajú so skutočným partnerom než s niekým cudzím.“

Foto: Continental film

Kryštof Bartoš, ktorý je jedným z najobľúbenejších mladých hercov v Českej republike vďaka seriálom Devadesátky či Zlatá labuť, dodáva: „Film je skvelý v tom, že sa nebojíme romantiky. Niekedy je veľkým nedostatkom romantických komédií to, že vzťahy v nich sú toxické alebo šovinistické, a občas mi príde, že vo filmoch sa za šťastný koniec vydáva niečo, čo ja za šťastný koniec rozhodne nepovažujem. Dievča od vedľa je úplne iná liga a je to naozaj veľmi romantická komédia, možno aj vďaka tomu, že sa s Martinou máme naozaj radi.“

Foto: Continental film

Vo filme sa publikum môže ďalej tešiť na spomínaného herca a speváka Adama Mišíka, ďalej na hereckú legendu Milana Šteindlera, Jitku Sedláčkovú či Václava Upíra Krejčího. Komédiu Dievča od vedľa prináša do všetkých slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

