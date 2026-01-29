Poriadna čistka v Číne. Desiatky hráčov aj funkcionárov dostali doživotný dištanc za ovplyvňovanie zápasov

Čínska futbalová asociácia udelila doživotný zákaz činnosti vo futbale pre 73 osôb vrátane bývalého trénera národného tímu Li Tchie a potrestala 13 najlepších profesionálnych klubov za ovplyvňovanie zápasov a korupciu.
Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga prebieha v čínskom futbale dôsledný boj proti korupcii, ktorý odhalil vážny stav profesionálneho futbalu v krajine. Mnoho vysokopostavených predstaviteľov Čínskej futbalovej asociácie (CFA) bolo trestne stíhaných a desiatky hráčov dostali zákazy pre ovplyvňovanie zápasov a hazard.
Čína pracuje na radikálnej očiste futbalu od korupcie, reprezentačný tréner dostal 20 rokov väzenia
Verejné vyhlásenie CFA nešpecifikovalo, kedy presne došlo k nedávnym prípadom ovplyvňovania zápasov ani ich presný spôsob. Uvedené sankcie vyplývajú zo „systémovej kontroly“ a majú za cieľ „presadzovať disciplínu v odvetví, očistiť prostredie futbalu a zabezpečiť férovú súťaž“.
Li Tchie, bývalý hráč Evertonu a tréner národného tímu v rokoch 2019 až 2021, si už odpykáva 20-ročný trest väzenia za prijímanie úplatkov, ktorý mu bol uložený v decembri 2024. Teraz dostal od CFA doživotný zákaz pôsobenia v športovej oblasti spolu s ďalšími 72 osobami.
Medzi nimi je aj bývalý predseda CFA Čchen Sü-jüan, ktorý je odsúdený na doživotie za úplatky v hodnote 11 miliónov dolárov (cca 9,2 milióna eur).
Neprázdno neobišla väčšina klubov
Aj tresty pre kluby patria medzi výrazné. Zo 16 účastníkov čínskej Superligy v sezóne 2025 až 11 klubov dostalo pokuty a trest v podobe odpočtu bodov. Po zostupe niektorých tímov začne sezónu 2026 v marci deväť tímov so záporným bodovým skóre.
Futbalová reprezentácia Číny má nového trénera. Kto nahradil Srba Djurdjeviča?
Tímy Tchien-ťin Ťin-men Tiger a minuloročný vicemajster Šanghaj Šen-chua dostali najprísnejšie sankcie – prídu o 10 bodov a zaplatia pokutu milión jüanov (približne 120-tisíc eur). Tím Peking Kuo-an a šampión z ostatných troch sezón klub Šanghaj Port prídu o päť bodov a zaplatia pokutu 400-tisíc jüanov (cca 48-tisíc eur).
CFA neuviedla konkrétne porušenia klubov, iba to, že sa týkali ovplyvňovania zápasov, hazardu a úplatkárstva, pričom výška trestov závisela od rozsahu, okolností, povahy a spoločenského dopadu týchto porušení.
Najúspešnejší klub Číny dostal stopku v domácich profisúťažiach
„Budeme trvalo uplatňovať nulovú toleranciu a prísny postih, bez odkladu vyšetríme a trestáme každé porušenie pravidiel alebo disciplíny v futbale,“ uviedla CFA.
Splní sa sen prezidenta?
Mnohé čínske profesionálne tímy už čelia finančným problémom. Najúspešnejší klub histórie Kuang-čou FC zanikol v roku 2025 pre neschopnosť splatiť dlhy pred začiatkom novej sezóny.
Prezident Si Ťin-pching je fanúšikom futbalu a prezradil, že jeho snom je, aby Čína v budúcnosti organizovala a aj vyhrala majstrovstvá sveta. Krajina sa však nekvalifikovala na MS 2026 v Kanade, Mexiku a USA.