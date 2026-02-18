Poradenstvo ECHA týkajúce sa etanolu: Odporúčanie rozhoduje o účinnej prevencii infekcií v Európe

Príslušný výbor Európskej chemickej agentúry (ECHA) sa bude 23. 2. 2026 opätovne zaoberať možnou reklasifikáciou etanolu ako takzvanej CMR látky (karcinogénnej, mutagénnej a toxickej pre reprodukciu). Plánované stretnutie by mohlo byť kľúčovým momentom v prebiehajúcom hodnotiacom procese. V reakcii na mnohé námietky ECHA ešte v novembri 2025 oznámila, že svoje odporúčanie vydá v máji 2026. Zdá sa však, že vzhľadom na množstvo námietok voči zaradeniu medzi karcinogénne a reprodukčne toxické látky sa celé konanie urýchli.
Na konci roku 2025 sa ECHA rozhodla odložiť svoje stanovisko ku klasifikácii etanolu až na rok 2026. Predchádzali tomu intenzívne diskusie o využití dát o konzumnom alkohole. Konzumácia alkoholu bola stotožňovaná s použitím v oblastiach dezinfekcie pokožky a povrchov. Po odložení rozhodnutia zostal regulačný status zatiaľ nezmenený: dezinfekčné prostriedky obsahujúce etanol sa môžu naďalej neobmedzene používať v schválených oblastiach použitia.
Jasný postoj expertných organizácií z celej Európy k etanolu
Podľa súčasného stavu vedeckých poznatkov sa etanol považuje za bezpečný pri dezinfekcii pokožky alebo povrchov pri správnom používaní. Neexistujú spoľahlivé dôkazy o jeho toxických reprodukčných alebo karcinogénnych účinkoch pri vonkajšom použití.
Mnohé organizácie na národnej a európskej úrovni zaujali jasné stanovisko: Dezinfekčné prostriedky na báze etanolu sa bezpečne používajú už desaťročia a sú základným pilierom prevencie infekcií v nemocniciach, zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti, lekárskych ambulanciách a laboratóriách po celej Európe. Európska organizácia pre zdravotnícku techniku MedTech Europe opakovane poukázala na to, že paušálne prehodnotenie etanolu by mohlo mať negatívny vplyv na bezpečnosť dodávok v zdravotníctve. Rovnako tak aj Medzinárodná asociácia pre mydlá, detergenty a výrobky na údržbu (A.I.S.E.) alebo medzinárodné kompetenčné centrum pre verejné zdravie Clean Hospitals.
Na Slovensku sa zástupcovia nemocničného sektora a medicínskej techniky, vrátane Asociácie nemocníc Slovenska a priemyselného združenia SK+MED, v rámci európskej diskusie rovnako vyslovili za pokračovanie používania dezinfekčných prostriedkov na báze etanolu. Voči zákazu používať etanol vystúpilo mnoho ďalších organizácií v celej Európe.
Ochrana zdravia – na dezinfekciu s etanolom
„Nadchádzajúce konzultácie v ECHA sú dôležitým krokom v ďalšom procese hodnotenia. Komisia má možnosť zohľadniť existujúce vedecké poznatky diferencovane. Etanol je už desaťročia kľúčovou zložkou účinných hygienických opatrení a opatrení na ochranu pred infekciami. Je preto dôležité, aby bola klasifikácia v rámci nariadenia o biocídnych prípravkoch primeraná, založená na faktoch a zohľadňovala praktický prínos a skutočné použitie. Potrebujeme etanol – na ochranu pred infekciami a na ochranu zdravia,“ vysvetľuje Arne Roettger, riaditeľ divízie dezinfekcie v skupine HARTMANN.
HARTMANN, spolu s partnermi zo zdravotníctva, bude vedeckú obec a odborné združenia aktívne sprevádzať ďalším procesom a bude sa naďalej zasadzovať o vedecky podložené hodnotenie etanolu. Akonáhle ECHA po konzultáciách zverejní nové poznatky alebo odporúčania, bude HARTMANN informovať svojich zákazníkov, partnerov, aj odbornú verejnosť o relevantných vývojových zmenách a spoločne s nimi vyhodnotí ďalší postup.
