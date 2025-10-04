Poprad pokračuje so zásahmi do kádra. Kamzíci najnovšie získali skúseného obrancu

Podtatranci figurujú po 8. kolách na poslednej 12. priečke tabuľky Tipsport ligy.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Hk poprad.jpg
Foto: www.facebook.com
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Slovenský hokejový klub HK Poprad angažoval 33-ročného kanadského obrancu Martina Lefebvra, s ktorým sa dohodol na zmluve do konca aktuálnej sezóny. Pre skúseného zadáka pôjde o prvé pôsobenie na Slovensku, pričom má za sebou sedem rokov v európskych súťažiach a jednu sezónu v KHL. O príchode novej akvizície informovali klub na svojom oficiálnym webe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vystuženie ofenzívy

„S Martinom sme sa dohodli na zmluve do konca tejto sezóny. Ide o ofenzívneho obrancu, verím, že nám zrýchli hru a dá nám viac alternatív do presilovky. Týmto ho chcem v Poprade privítať a popriať všetko dobré,“ uviedol športový riaditeľ klubu Július Koval, ktorý ešte v piatok informoval o príchode amerického útočníka Jeremyho Bracca. Ten neprichádza do neznámeho prostredia, keďže dres Popradu si obliekal už v minulej sezóne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Skúsenosti zo všetkých kútov sveta

Lefebrve, rodák z provincie Quebec, pôsobil v juniorských rokoch v tíme Quebec Remparts v QMJHL, následne hral univerzitnú ligu v Kanade a krátko sa predstavil aj v ECHL. V Európe odohral tri sezóny v dánskom Aalborgu, dve v nórskom Stavangeri a po jednej v nemeckom Krefelde a fínskom Pori. Naposledy pôsobil v čínskom Kunlune v rámci KHL, kde v 55 zápasoch nazbieral 12 bodov.

Premiéru by mal absolvovať už v nedeľu na ľade bratislavského Slovana. „Kamzíci“ sa v hlavnom meste pokúsia prerušiť sériu šiestich prehier v rade.

Firmy a inštitúcie: HK PopradTisport liga
Okruhy tém: Kanaďania kanadský obranca nová posila Tipsport liga
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk