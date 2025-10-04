Poprad pokračuje so zásahmi do kádra. Kamzíci najnovšie získali skúseného obrancu

Slovenský hokejový klub HK Poprad angažoval 33-ročného kanadského obrancu Martina Lefebvra, s ktorým sa dohodol na zmluve do konca aktuálnej sezóny. Pre skúseného zadáka pôjde o prvé pôsobenie na Slovensku, pričom má za sebou sedem rokov v európskych súťažiach a jednu sezónu v KHL. O príchode novej akvizície informovali klub na svojom oficiálnym webe.
Vystuženie ofenzívy
„S Martinom sme sa dohodli na zmluve do konca tejto sezóny. Ide o ofenzívneho obrancu, verím, že nám zrýchli hru a dá nám viac alternatív do presilovky. Týmto ho chcem v Poprade privítať a popriať všetko dobré,“ uviedol športový riaditeľ klubu Július Koval, ktorý ešte v piatok informoval o príchode amerického útočníka Jeremyho Bracca. Ten neprichádza do neznámeho prostredia, keďže dres Popradu si obliekal už v minulej sezóne.
Skúsenosti zo všetkých kútov sveta
Lefebrve, rodák z provincie Quebec, pôsobil v juniorských rokoch v tíme Quebec Remparts v QMJHL, následne hral univerzitnú ligu v Kanade a krátko sa predstavil aj v ECHL. V Európe odohral tri sezóny v dánskom Aalborgu, dve v nórskom Stavangeri a po jednej v nemeckom Krefelde a fínskom Pori. Naposledy pôsobil v čínskom Kunlune v rámci KHL, kde v 55 zápasoch nazbieral 12 bodov.
Premiéru by mal absolvovať už v nedeľu na ľade bratislavského Slovana. „Kamzíci“ sa v hlavnom meste pokúsia prerušiť sériu šiestich prehier v rade.