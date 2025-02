Poplach. Po Trumpových clách musí EÚ urýchlene prerobiť ekonomiku

Pre hrozbu obchodnej vojny medzi USA a Európskou úniou je radikálna zmena európskej ekonomiky naliehavejšia ako kedykoľvek predtým, varoval v utorok niekdajší taliansky premiér a bývalý guvernér Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi.

V septembrovej správe Draghi jasne ilustroval výzvy, ktorým čelí chorá ekonomika EÚ, aby dobehla Čínu. Slabý rast a nízka produktivita spôsobia, že blok bude ešte viac zaostávať, pokiaľ nezreformuje a nevrazí do svojej ekonomiky ďalšie stovky miliárd eur, uviedol Draghi vo svojej správe.

Tri kľúčové otázky

Draghi na jeseň tvrdil, že EÚ sa musí zamerať na tri kľúčové otázky – preklenutie priepasti v oblasti inovácií s USA a Čínou, vypracovanie spoločného plánu na prepojenie cieľa dekarbonizácie so zvýšenou konkurencieschopnosťou a posilnenie bezpečnosti Európy a zníženie jej závislosti od zahraničných ekonomických mocností.

Budúci týždeň EÚ predstaví očakávaný a širší plán na posilnenie energeticky náročných sektorov s opatreniami pre cenovo dostupnú energiu, ako aj so spôsobmi, ako vybudovať prosperujúci sektor čistých technológií s cieľom podporiť väčší hospodársky rast.

Musí prísť radikálna zmena

„Pocit naliehavosti uskutočniť radikálnu zmenu, ktorú správa obhajovala, sa ešte viac prehĺbil,“ povedal Draghi v Európskom parlamente. Draghi vymenoval výzvy vrátane rýchleho pokroku umelej inteligencie, vysokých nákladov na energiu a Trumpovho kroku zaviesť dodatočné clá na obchodných partnerov USA.

„Keď bola správa napísaná, hlavnou geopolitickou témou bol vzostup Číny. Teraz bude EÚ v nadchádzajúcich mesiacoch – pravdepodobne najbližších týždňoch – čeliť clám novej americkej administratívy, ktoré budú brániť nášmu prístupu na náš najväčší exportný trh,“ povedal Draghi.

Čaká sa na detaily plánu

Varoval, že vyššie clá USA na Čínu by znamenali záplavy väčšieho množstva tovaru do Európy, čo by poškodilo európske firmy, ktoré nedokážu držať krok s nižšími cenami. Draghi tiež povedal, že Washington chce rozširovať priemyselné kapacity, a preto by mohol rozpútať politiku na prilákanie európskych firiem, aby vyrábali v Spojených štátoch, „založené na nižších daniach, lacnejšej energii a deregulácii“.

Minulý mesiac EÚ predstavila očakávaný plán, ktorý by mal byť priaznivejší pre podnikanie po piatich rokoch intenzívneho zamerania sa na zelené ciele. Draghi privítal plán ako „veľmi potrebné preorientovanie kľúčových európskych politík“.