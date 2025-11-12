Pomoc pre ženy zasiahnuté vojnou na Ukrajine sa predlžuje, štát posilní financovanie služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Vláda Slovenskej republiky v stredu schválila návrh nariadenia, ktorým sa rozširujú existujúce opatrenia v oblasti dotácií poskytovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Nariadenie reaguje na dlhodobé dôsledky vojny vrátane nárastu prípadov domáceho a rodovo podmieneného násilia, ktorému čelia najmä ženy a dievčatá prichádzajúce z Ukrajiny.

Viac žien hľadá útočisko pred násilím

Ministerstvo upozorňuje, že počet osôb hľadajúcich ochranu pred násilím sa po vypuknutí konfliktu výrazne zvýšil a zvyšuje sa tak tlak na kapacity bezpečných ženských domov a krízových služieb. Tieto zariadenia zabezpečujú nevyhnutnú pomoc ako psychologické a právne poradenstvo, bezpečné ubytovanie a dlhodobú podporu pri opätovnom osamostatnení.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Nové znenie nariadenia vlády umožní poskytnúť dotácie podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce aj v roku 2025, pričom prostriedky budú smerovať na aktivity, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom roku. Stabilné financovanie má poskytovateľom umožniť efektívne plánovanie, udržiavanie kvalifikovaného personálu a kontinuitu služieb.

Pomoc musí byť dlhodobá a citlivá

Ministerstvo v správe konštatuje, že pomoc obetiam násilia nie je jednorazovým zásahom, ale dlhodobým procesom, ktorý si vyžaduje citlivý prístup, odbornú podporu a bezpečné zázemie. Osobitne zraniteľné sú ženy z Ukrajiny, ktoré sa často stretávajú s jazykovou bariérou, neznalosťou právneho systému a zložitým prístupom k sociálnym službám. Podpora má preto formu komplexnej starostlivosti zahŕňajúcej aj pomoc s bývaním, zamestnaním a orientáciou v novom prostredí.

Lehota na podanie žiadostí o dotáciu je stanovená do 24. novembra, aby bolo možné ukončiť hodnotenie a vyplatiť finančné prostriedky ešte v priebehu roka 2025. Vláda schválila návrh nariadenia bez medzirezortného pripomienkového konania vzhľadom na naliehavosť situácie a pretrvávajúci charakter humanitárnej krízy.

