Poľsko sa obáva straty kontroly nad výškou dane z tabaku, rozhodovanie chce prebrať Európska komisia

Poľsko má obavy, že výsledkom novembrového samitu Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (WHO FCTC) v Paname bude to, že o výške spotrebnej dane z tabakových výrobkov nebudú rozhodovať členské štáty Európskej únie, ale Európska komisia (EK) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Finančné straty

Ak plán Bruselu prejde, jednotlivé krajiny EÚ nebudú mať čo povedať a akékoľvek prijaté zmeny budú musieť zaviesť, aj keď to pre ne bude nevýhodné, v prípade Poľska môžu byť straty značné, uviedol poľský portál wgospodarce.pl.

Portál pripomína, že Poľsko je dnes najväčším exportérom tabakových výrobkov v EÚ s rozsiahlou oblasťou pestovania tabaku najmä vo východnej časti krajiny. Nesúhlas s tým, že členské štáty EÚ by nemali mať mandát na rokovania na tabakovej konferencii v Paname podľa portálu už vyjadril námestník poľského ministra financií Artur Soboń.

„EK už pravdepodobne má nejaké návrhy sadzieb spotrebnej dane, ale zatiaľ ich nezverejňuje. Svetlo sveta by mali uzrieť až v novembri tohto roka počas samitu WHO FCTC,“ píše poľský portál polityka.co.pl.

Fiškálna politika

Dodáva pritom, že ministerstvá financií členských štátov EÚ nie sú na samit formálne pozvané, hoci fiškálna politika, ktorá okrem iného zahŕňa aj politiku spotrebných daní, je výlučne doménou vlád členských štátov.

„Je zvláštne, že o fiškálnej politike by mali rozhodovať lekári a zubári a nie ekonómovia a pracovníci ministerstiev financií,“ cituje portál vyjadrenie bývalého riaditeľa odboru spotrebných daní na poľskom ministerstve financií, v súčasnosti pracovníka poradenskej firmy BBGTAX, Wojciecha Bronického pre web ISBnews.

Bronicki podľa portálu polityka.co.pl ráta s reakciou nielen poľského ministerstva financií ale aj ministerstva zahraničných vecí, rezortu hospodárstva a ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Malo by platiť jednoduché pravidlo: Nič o nás bez nás. Aby sme sa o pár mesiacov nezobudili v novej fiškálnej realite, na ktorú nemáme vplyv,“ povedal Bronicki.

Strata suverenity

„Za posledných 20 rokov museli vždy členské štáty EÚ dosiahnuť konsenzus. Teraz, vidiac odpor mnohých krajín voči kontroverzným návrhom, chce Európska komisia prijímať rozhodnutia jednoduchou kvalifikovanou väčšinou,“ dodáva portál wgospodarce.pl v súvislosti s plánmi nahradiť rozhodovanie v EÚ jednomyseľným konsenzom rozhodovaním, pri ktorom na schvaľovanie stačí súhlas 15 z 27 členských štátov, ktoré predstavujú 65 percent obyvateľstva Únie.

„To odoberá suverenitu poľskej zdravotnej politike a poľskej fiškálnej legislatíve. Okrem toho sa táto prax môže čoskoro uplatniť aj v iných odvetviach,“ poznamenáva portál.