Poľská polícia zadržala mladíka, ktorý plánoval bombový útok na vianočných trhoch. Bol fascinovaný terorizmom

Poľská polícia zadržala študenta právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline pre podozrenie z prípravy bombového útoku na miestne vianočné trhy. Oznámili to v utorok tamojšie úrady.
Podľa hovorcu špeciálnych služieb devätnásťročný mladík bol „fascinovaný islamom a terorizmom“.
Prokuratúra informovala, že prípravy sa podarilo zastaviť „v počiatočnom štádiu“. Dodala, že mladík bol v kontakte s „predstaviteľmi skupiny Islamský štát“.
„Motívom podozrivého bolo vyvolať vážne zastrašiť veľký počet ľudí a podporiť aktivity takzvaného Islamského štátu,“ uviedla prokuratúra.
Zadržaný muž čelí obvineniu z „prípravy teroristického útoku, ktorý mohol viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu mnohých ľudí“. Súd ho vzal na 30 dní do väzby; podľa prokuratúry mu hrozí doživotie.