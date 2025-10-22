Polročný chlapček zomrel po očkovaní, vyšetruje sa, či vakcína nebola expirovaná

Vakcínu dieťaťu podali na súkromnej klinike v poľskom meste Gąsawa.
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
V poľskom meste Gąsawa zomrelo niekoľko dní po očkovaní šesťmesačné dieťa. Vakcínu chlapčekovi podali na súkromnej klinike v Gąsawe. Hygienická inšpekcia následne zistila, že niektoré vakcíny z tejto šarže boli po dátume spotreby. Informuje o tom web TN.cz.

Kriminalisti vyšetrujú, či dieťaťu nebola podaná expirovaná dávka vakcíny, ktorá mohla viesť k jeho smrti.

Matka chlapčeka si doma všimla začervenanie na synovej nohe, presne v mieste, kam mu podali vakcínu. Ráno už bola noha silne napuchnutá, uviedol to poľsky web Fakt.pl. Matka zobrala syna do nemocnice v meste Bydhošti. Tam podstúpil operáciu a neskôr ho lekári uviedli do umelého spánku.
Lekári v jeho tele našli nebezpečnú baktériu Pseudomonas aeruginosa. Infekcia napokon spôsobila zlyhanie viacerých orgánov a chlapček zomrel. Pitva má definitívne ukázať, či smrť dieťaťa spôsobila expirovaná vakcína.

„V tejto fáze nebola preukázaná žiadna súvislosť medzi očkovaním, ktoré sa uskutočnilo v našej klinike, a úmrtím dieťaťa,“ zdôraznila riaditeľka kliniky v Gąsawe.

