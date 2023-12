Polievka už na jar zrejme nebude pôsobiť v Banskej Bystrici, chce hrať o niečo lepšiu súťaž

Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Polievka zaznamenal v sobotňajšom zápase záverečného 18. kola jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže 2023/2024 proti MŠK Žilina svoj jubilejný desiaty ligový zásah v tejto sezóne, ktorým pomohol mužstvu MFK Dukla Banská Bystrica k triumfu 3:1.

Chce sa posunúť ďalej

Banskobystričania tak budú zimovať na 5. mieste so ziskom 29 bodov. V jarnej časti im však už pravdepodobne nepomôže spomenutý Polievka, ktorý priznal, že by mal z klubu odísť.

„Mám prísľub od majiteľa, že môžem v zime odísť. Pevne verím, že to tak aj bude. Urobíme všetko pre to, aby som sa posunul ďalej. Ale nie, že by som chcel z Bystrice zdupkať, to všetci vedia. Môže sa, samozrejme, stať, že vo februári vybehnem na trávnik za Bystricu, ale dôležité pre mňa boli tie posledné stretnutia s majiteľom, že mi prisľúbil, že môžem opustiť Bystricu v zime za ideálnych podmienok,“ uviedol 27-ročný útočník na oficiálnom klubovom webe.

Polievka priznal, že sa chce v kariére posunúť ďalej a naznačil, že by v nej mohol pokračovať v zahraničí.

Najlepší rok v kariére

Pred začiatkom tejto sezóny sa v súvislosti s týmto hráčom často skloňoval prestup do majstrovského ŠK Slovan Bratislava.

„Chcem hrať ťažké zápasy, o niečo lepšiu súťaž, pretože sa chcem pobiť o účasť na majstrovstvách Európy. Keď sa dostanem na to Euro, tak tam chcem ísť pripravený. Ponuky sú, ale ponuky sa ukážu až teraz, keď skončila jeseň. Nechcem byť konkrétny, lebo ani ja neviem,“ dodal.

Polievka mal po stretnutí radosť aj z toho, že sa Dukle podarilo zdolať silné žilinské mužstvo.

„Poraziť doma Žilinu je podľa mňa fantastické. Pred zápasom som si to tak vysníval, že by som chcel ten zápas rozhodnúť tým desiatym gólom. Pre mňa to bol asi najlepší rok v mojej futbalovej kariére. Som veľmi rád, že som si ten sen dnes aj splnil,“ skonštatoval Polievka.