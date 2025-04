Polícia upozorňuje na kolóny na D2 v smere do Českej republiky, dosahujú dĺžku asi 12 kilometrov

Polícia upozorňuje vodičov, že v súvislosti s opatreniami na zamedzenie rozširovania vysoko nákazlivej vírusovej choroby hospodárskych zvierat slintačky a krívačky (SLAK) sa na diaľnici D2 v smere do Českej republiky tvoria kolóny. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, kolóny v oboch jazdných pruhoch dosahujú približne dĺžku 12 kilometrov.

Vodičom odporúčajú, aby na prejazd do Českej republiky využili menšie hraničné priechody ako Holíč – Hodonín (všetky vozidlá) alebo Skalica – Sudoměřice (vozidlá do 3,5 tony), na ktorých je však tiež potrebné počítať so zdržaním.