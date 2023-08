Polícia nerozhoduje na politickú objednávku, tvrdí Šeliga a pýta sa Smeru na kontakty so Žilinkom (video)

Polícia nerozhoduje na politickú objednávku, o väzbe, vine či nevine rozhoduje súd, tvrdí sedmička na kandidátke Demokratov Juraj Šeliga.

Ako dodal na pondelkovej tlačovej besede, policajný prezident Štefan Hamran prišiel s faktickým vysvetlením, prečo polícia zadržala bývalého policajného prezidenta a aktuálnu deviatku na kandidátke strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Tibora Gašpara a expolicajta Romana Stahla.

„Sudca Hrubala to teraz ukázal. Povedal ,nevidím dôvod na väzbu, púšťam pána zo zadržania´. Na Slovensku sú nezávislé súdy, je tu prokuratúra, ktorá sa snaží robiť si svoju robotu bez toho, aby im do toho niekto vstupoval. Akurát, že to nesedí do príbehu Roberta Fica (Smer-SD),“ uviedol. Š

eliga sa zároveň pýta Smeru-SD, či sú v kontakte s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a či dávali pokyny svedkom alebo sa ich snažili ovplyvniť.