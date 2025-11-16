Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine, zdôraznil minister Šutaj Eštok

Policajný vyšetrovací tím Darca vyšetruje naďalej podozrenia z viacerých trestných činov, pokiaľ ide o darovanie protilietadlového systému S-300, darovanie munície ako aj darovanie stíhačiek MiG Ukrajine. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to zdôraznil minister vnútraMatúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Reagoval tak na medializované informácie, že polícia zastavila konanie vo veci darovania stíhačiek a systému protivzdušnej obrany KUB bývalou vládou, keďže sa nepotvrdili podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Minister v tejto súvislosti povedal, že s predmetným rozhodnutím nesúhlasí a dúfa, že zasiahne krajská prokuratúra.
„A, že toto rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré bolo absolútne odfláknuté, bude zásadným spôsobom vyriešené aj z pozície dozorového prokurátora,“ skonštatoval Šutaj Eštok.