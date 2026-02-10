Policajt zo Svidníka čelí obžalobe, na kolkoch sa obohatil o vyše 8 500 eur

Policajt z dopravného inšpektorátu bol obvinený koncom apríla minulého roku.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby ukončil prípad policajta z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku obvineného v súvislosti s obohatením sa peniazmi za kolky návrhom na podanie obžaloby.

Obvinený spôsobil škodu za viac ako 8 500 eur

Ako pripomenula hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, policajt z dopravného inšpektorátu bol obvinený koncom apríla minulého roku z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa zistených informácií si totiž nechával poplatky za kolky pre seba, a to minimálne v 148 prípadoch. Štátu tak spôsobil škodu za viac ako 8 500 eur.

„Obvinený policajt v postavení vedúceho mal opakovane od občanov prijímať žiadosti súvisiace s evidovaním vozidiel alebo žiadosti o vodičský preukaz bez kolku, ale s predpísanou finančnou hotovosťou na jeho nákup. Síce vykonal administratívne úkony v informačnom systéme Ministerstva vnútra SR, ale hotovosť za kolky nepoužil na zaplatenie správneho poplatku, ale si ich mal nechať pre vlastnú potrebu,“ vysvetlila Dobiášová.

Doplnila, že obvinenému policajtovi môže v prípade dokázania viny hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.

