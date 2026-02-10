Počet nehlásených prípadov domáceho násilia je obrovský. Polícia sa dozvie o menej než 5 percentách z nich

Nemecká polícia sa dozvie o menej než piatich percentách prípadov domáceho násilia, vyplýva zo štúdie, ktorú pripravili ministerstvá vnútra a rodiny spolu s Federálnym kriminálnym úradom (BKA) a zverejnili ju v utorok.
Prieskum medzi približne 15‑tisíc ľuďmi vo veku 16 až 85 rokov ukázal, že domáce násilie počas života zažila približne jedna zo šiestich osôb. Až 19 z 20 prípadov však zostáva nenahlásených. Celková miera nahlasovania pri domáceho a sexuálneho násilia spolu dosahuje len asi 10 percent.
Pomoc ženám a deťom utekajúcim pred násilím bude pokračovať, Tomášovo ministerstvo podporí bezpečné domy aj v roku 2026
„Tieto čísla odhaľujú, čo bolo dlho skryté: počet nenahlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia je obrovský,“ uviedla ministerka pre rodinu Karin Prienová.
Štúdia ukazuje, že muži sú obeťami domáceho násilia takmer rovnako často ako ženy, ale ženy častejšie utrpia vážne zranenia a sú výrazne viac vystavené sexuálnemu násiliu. Ženy, LGBTQ osoby, mladí ľudia a etnické menšiny zároveň čelia vyššiemu riziku všetkých foriem násilia.
Podľa Prienovej obete často odmietajú nahlásiť prípady domáceho násilia na polícii pre strach a jednoznačne nedostatočný prístup k pomoci.