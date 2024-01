Policajt skočil do vody pomôcť topiacemu sa, ten však boj o život prehral

Tragédia sa stala v piatok popoludní v Michalovciach. V rieke Laborec sa topil 69-ročný muž, ktorý napriek pomoci policajtov a hasičov svoj boj o život prehral. Krátko po 14:00 prijala polícia na tiesňovej linke 158 oznámenie, že v rieke je osoba volajúca o pomoc.

Ako informovala polícia na Facebooku, hoci dopravní policajti v tom čase plnili iné služobné úlohy, okamžite nasadli do auta a ponáhľali sa na miesto udalosti. Po príchode zistili, že v rieke Laborec sa skutočne nachádza osoba.

„Jeden z dvojice michalovských „dopravákov“ neváhal ani sekundu, vyzliekol si uniformu a skočil do vody, aby osobe čo najskôr pomohol. Po tom, čo preplával celú šírku Laborca, sa mu podarilo dostať k bezvládnemu mužovi, vytiahnuť ho na breh, kde mu okamžite začal poskytovať prvú pomoc,“ uviedla polícia.

Potom k nemu z druhej strany brehu priplával kolega z Hasičského a záchranného zboru a spoločne muža oživovali až do príchodu záchranárov. Počas prevozu do nemocnice však zomrel. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie, muž sa do vody dostal pravdepodobne nešťastnou náhodou.