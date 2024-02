Pokúsia sa Rusi opäť dobyť Kyjev? Ukrajinská vláda podľa Medvedeva „musí padnúť“

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev naznačil, že ruskí vojaci možno „budú potrebovať dobyť Kyjev“, aby dosiahli ciele Moskvy na Ukrajine.

Ako referuje web news.sky.com s odvolaním sa na ruské štátne médiá, Medvedev vo svojich najnovších vyhláseniach povedal, že ukrajinská vláda „musí padnúť“.

Komentáre súčasného zástupcu šéfa ruskej Bezpečnostnej rady sú prvé v podaní niektorého z popredných ruských politikov od nejasného vyhlásenia tamojšieho vodcu z júna uplynulého roka, keď šéf Kremľa na margo Kyjeva povedal: „Máme sa tam vrátiť alebo nie? Na to môžem odpovedať len ja sám.“

Ruské sily sa pred dvomi rokmi v úvode vojny pokúsili dobyť ukrajinské hlavné mesto, no nepodarilo sa im to a napokon sa úplne stiahli z oblasti okolo Kyjeva i celého severu Ukrajiny. Ukázalo sa totiž, že napriek mesiacom príprav boli Rusi nedostatočne vybavení na to, aby zvládli prudký ukrajinský odpor. Pôvodne Rusi počítali s dobytím Kyjeva v priebehu niekoľkých dní.