Poistili si ho na ďalšie tri roky. Gasly predĺžil zmluvu s tímom Formuly 1 Alpine

Francúzsky pretekár vo Formule 1 Pierre Gasly predĺžil zmluvu s tímom Alpine do konca sezóny 2028. Informovala o tom agentúra AFP.
Dvadsaťdeväťročný jazdec prišiel do stajne vlastneného spoločnosťou Renault v roku 2023 a dosiahol tam zatiaľ dve pódiové umiestnenia.
„Som nadšený, že som svoju dlhodobú budúcnosť zaviazal Alpine. Najmä ako Francúz, ktorý jazdí za francúzsku automobilku, sa cítim veľmi hrdý. Od môjho nástupu v roku 2023 som vždy cítil, že tento tím je tým správnym miestom do budúcnosti,“ povedal Gasly.
Neistá budúcnosť kolegu
Gasly prišiel do Alpine z druhého tímu Red Bullu, ktorý sa vtedy volal AlphaTauri, a s ktorým v roku 2020 vyhral Veľkú cenu Talianska.
Zatiaľ čo on má miesto na štartovom rošte na budúci rok isté, jeho tímový kolega Franco Colapinto nie.
Argentínčan, ktorý prišiel po tom, čo v roku 2024 súťažil za Williams, prevzal miesto po Austrálčanovi Jackovi Doohanovi, ktorý bol pre zlé výsledky odstavený na vedľajšiu koľaj. Po ôsmich pretekoch za Alpine však Colapinto ešte nezískal ani jeden bod.
Trápia sa
Alpine je momentálne desiaty, a síce posledný v poradí konštruktérov po 15 z 24 pretekov sezóny. Tím sa trápi od roku 2022, keď vtedy skončil na štvrtom mieste.
Steve Nielsen, ktorý bol v júli vymenovaný za výkonného riaditeľa Alpine F1, sa svojej novej funkcie ujal tento víkend pred Veľkou cenou Talianska.
Britský inžinier bude podliehať výkonnému poradcovi značky Flaviovi Briatoremu.