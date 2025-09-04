Hamilton čelí kríze vo Ferrari, McLaren dominuje šampionátu F1

Sedemnásobný šampión zaostáva za lídrom hodnotenia o 200 bodov, Piastri a Norris bojujú o titul.
Peter Mráz
Lewis Hamilton
Britský jazdec Ferrari Lewis Hamilton na podujatí Formuly 1, ktorá oslavovala 75 rokov. Foto: SITA/AP Photo/Kin Cheung
Britský pilot Lewis Hamilton prežíva v motoristickom seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 najväčšiu krízu vo svojej kariére po prestupe do Ferrari. V tomto tíme zatiaľ nezískal ani jedno víťazstvo či pódium a zaostáva za lídrom šampionátu Oscarom Piastrim o 200 bodov.

Fanúšikovia spomenutej stajne dúfajú v zvrat počas nedeľňajšej Veľkej ceny Talianska na legendárnom okruhu v Monze. Hamilton, ktorý vyhral na Monze päťkrát, sa po odchode z Mercedesu stretol s kritikou a sám seba označil za „úplne nepoužiteľného“ po slabom výkone na VC Maďarska.

Po posledných pretekoch dostal trest v podobe posunu o päť priečok nadol na štarte pre preteky v Monze za nedodržanie rýchlosti v žltej vlajkovej zóne na VC Holandska. Oscar Piastri a Lando Norris z McLarenu dominujú v tejto sezóne, keď okrem troch VC ovládli všetky ostatné.

Piastri vedie šampionát s 309 bodmi a o 34 bodov za ním je Norris, ktorý v posledných pretekoch v Zandvoorte nedokončil pre technickú poruchu.

Úradujúci svetový šampión Max Verstappen na domácej VC Holandska skončil na druhom mieste, no priznal, že jeho šance na zníženie náskoku Piastriho sú obmedzené.

Verstappen, ktorý získal štyri tituly v rade, chce do konca sezóny „urobiť maximum“. Charles Leclerc, ktorý je vo Ferrari spolujazdcom Hamiltona, zatiaľ pôsobí skôr ako fotogenická atrakcia, zatiaľ čo McLaren bojuje o prvý titul od roku 2008 a Ferrari o prvý konštruktérsky titul od roku 2010.

Najnovšie na SITA.sk