Poistenie na hory môže byť súčasťou aj celoročného poistenia

Ak máte celoročné cestovné poistenie, v niektorých poisťovniach sa už druhýkrát poisťovať nemusíte. Poistovne.sk zisťovali viac.
Ak nemáte poistenie na hory, náklady na záchranu si hradíte sami. Výnimku majú len deti do 18 rokov. Za nich náklady Horskej záchrannej službe prepláca štát.
„Tento rok sme zaznamenali viaceré prípady, keď turistov v oblasti Tatranskej Kotliny prekvapil náhly dážď a pošmykli sa na mokrých skalách. Iní klienti sa v dôsledku zhoršeného počasia a slabej viditeľnosti ocitli v nekomfortnej situácii – boli premočení, premrznutí a horská služba ich musela eskortovať z terénu do bezpečia. Za zásah horskej služby sme klientom v takýchto prípadoch preplácali v priemere 200 Eur. Medzi nákladnejšie zásahy patrila napríklad záchranná akcia vo Vajskovskej doline, kde turista zablúdil – náklady presiahli 1 000 Eur. V inom prípade išlo o úraz členka, ktorý si vyžiadal zásah horskej služby a následnú operáciu – poistné plnenie predstavovalo takmer 1000 Eur,“ uviedla Ľubomíra Hricová, manažérka cestovného poistenia UNIQA. Ak by bolo potrebné vyslať vrtuľník, cena za záchranu sa šplhá do tisícov Eur.
Turistika na Slovensku a zásah horskej služby
Ak sa zraníte v slovenských horách, lekárske ošetrenie máte pokryté zo zdravotného poistenia. Ak sa však dostanete do problémov a pomáhať vám bude Horská záchranná služba, akciu budete musieť zaplatiť – výnimku tvoria iba deti. Za zásah horskej služby sa platí priemerne okolo 350 Eur, ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie s nasadením vrtuľníka, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc eur.
Tí, ktorí vyhľadávajú náročný terén, by preto určite nemali zabúdať na poistenie do hôr, ktoré pokrýva práve náklady na zásah horskej služby vrátane prepravy vrtuľníkom. Zisťovali sme, či poistenie do hôr je súčasťou celoročného cestovného poistenia, alebo si ho treba zakúpiť zvlášť. V každej poisťovni je to inak:
„Ak si klient zakúpi celoročné cestovné poistenie, jeho súčasťou je aj záchrana v horách na Slovensku,“ vysvetľuje Monika Majerčíková, z PR oddelenia poisťovne Generali.
V UNIQE je poistenie zásahu horskej služby v SR automaticky súčasťou poistného krytia všetkých balíkov cestovného poistenia, bez ohľadu na to, či uzatvárate tuzemské cestovné poistenie alebo cestovné poistenie do zahraničia.
V Unione pri celoročnom cestovnom poistení UniTravel, v prípade územnej platnosti Európa a Svet sa poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii, ak je na poistnej zmluve dojednané, vzťahuje aj na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenska.
V Allianzi celoročné cestovné poistenie platí len v cudzine, poistenie na slovenské hory si teda treba dojednať zvlášť.
Poistenie na hory vôbec nie je drahé, stojí okolo 1 eura na deň.
Aj keď ste poistení, musíte dodržiavať pokyny Horskej záchrannej služby, chodiť po vyznačených chodníkoch a v prípade, že sa pri niektorých výstupoch vyžaduje sprievodca, musia to turisti rešpektovať.
Do hôr v zahraničí nechoďte bez cestovného poistenia
Ak obľubujete vysokohorskú turistiku v zahraničí, určite si uzatvorte cestovné poistenie. V rámci poistenia liečebných nákladov máte kryté aj náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie na horách či vo vode. Klienti nemusia za záchranné práce platiť miestnym záchranným zložkám, úhradu rieši priamo s týmito zložkami asistenčná služba poisťovne.
V prípade zranenia má poistený nárok na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia priamo z miesta vzniku udalosti, t.j. buď zo svahu v horách alebo z vody.
O význame cestovného poistenia svedčia aj prípady, ktoré sa stali v nedávnej minulosti: „Asistenčná služba UNIQA pomohla klientke, ktorú počas šnorchlovania v mori v Chorvátsku počas plavby výletnou loďou uhryzla jedovatá ryba. Prvé príznaky sa objavili po tom, ako sa vrátila na loď. Jej brat okamžite volal asistenčnú službu k cestovnému poisteniu, ktorá vyslala záchranný čln a klientku previezli ido nemocnie. Riešili sme tiež transport klienta vrtuľníkom z vysokohorského terénu v Thajsku kvôli ťažkostiam s dýchaním vo vysokej nadmorskej výške. Žiaľ, riešili sme aj veľmi tragický prípad pádu zo skaly so smrteľnými následkami a komplikovaným prevozom ľudských pozostatkov,“ hovorí manažérka cestovného poistenia UNIQA Ľubomíra Hricová.
Pozor! V prípade zachraňovacích akcií sú však z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu či návykových látok.
