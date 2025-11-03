Podpredseda Košického kraja Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie, išlo o osobné rozhodnutie

Podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK)Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie. Ako informoval v tlačovom vyhlásení, funkcie sa rozhodol vzdať k 3. novembru 2025. Ako uviedol, svoje pôsobenie na pozícii vicežupana KSK sa rozhodol ukončiť po dôkladnom zvážení. Naďalej ale bude pôsobiť ako poslanec samosprávneho kraja.
„Ide o moje osobné rozhodnutie, ktoré som sa rozhodol urobiť aj v súvislosti s mojimi ďalšími plánmi, o ktorých budem informovať v najbližších týždňoch. Ďakujem všetkým kolegom a zamestnancom za ich doterajšiu spoluprácu. Košický samosprávny kraj má za sebou množstvo dôležitých projektov pre ľudí a verím, že v nich bude pokračovať,“ vyjadril sa. Avizoval tiež, že počas novembra zvolá tlačovú konferenciu, v rámci ktorej predstaví svoje ďalšie plány.
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) Lörincovi na sociálnej sieti poďakoval za jeho nasadenie a pracovné úsilie, ktoré župe odovzdal. „Zmeny sú prirodzenou súčasťou života. Odchod podpredsedu nijakým spôsobom neohrozí fungovanie župy, ani napĺňanie našich cieľov, navyše ostáva poslancom KSK. Chcem uistiť našich občanov, že naša priorita ostáva nemenná – kvalitné služby pre všetkých obyvateľov nášho kraja,“ napísal Trnka.
Dodal, že keďže sa Lörinc rozhodol využiť nové príležitosti vo svojom profesijnom živote, na ktoré ale bude potrebovať viac času, jeho rozhodnutie vníma ako zodpovedné. Podľa košického župana málokto nájde na niečo také odvahu. „Spolupracovali sme posledných 15 rokov a myslím, že aj minimálne ďalších 15 rokov budeme,“ uzavrel Trnka.
Lörinc sa stal podpredsedom košickej župy v novembri 2022. Do tejto funkcie ho zvolili poslanci krajského zastupiteľstva, a spolu s ním boli ako vicežupani zvolení aj Karol Pataky a Dušan Tomaško.
Vo svojej pozícii podpredsedu KSK sa venoval najmä inováciám či ekologickým projektom. Taktiež stojí za dotačnými výzvami zameranými na malé obce, oblasť kultúry a kreatívnych odvetví, aj za zámerom vytvorenia Centra tradičnej kultúry. Lörinc je aj starostom košickej mestskej časti Sídlisko KVP a poslancom košického mestského zastupiteľstva.