Podnikateľská nálada sa v Nemecku v januári nezlepšila, medzi firmami prevláda skepsa s oživenia

Index podnikateľskej dôvery Ifo dosiahol 87,6 bodu, teda rovnakú hodnotu ako v decembri, keď klesol na najnižšiu úroveň za posledné mesiace.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Podnikateľ, podnikanie
Foto: Ilustračné, www.thinkstockphotos.com
Nemecko Ekonomika Ekonomika z lokality Nemecko

Nálada v nemeckom podnikateľskom sektore zostala v januári na nízkej úrovni, ukázali v pondelok zverejnené výsledky ekonomického prieskumu inštitútu Ifo. Firmy zostávajú skeptické voči vyhliadkam na trvalejšie oživenie najväčšej európskej ekonomiky.

Index podnikateľskej dôvery Ifo dosiahol 87,6 bodu, teda rovnakú hodnotu ako v decembri, keď klesol na najnižšiu úroveň za posledné mesiace. „Nemecká ekonomika vstupuje do nového roka bez dynamiky,“ uviedol šéf Ifo Clemens Fuest.

Dlhodobý útlm v priemysle

Krajina zápasí s útlmom priemyslu, tvrdou konkurenciou na exportných trhoch a americkými clami, čo ju udržiava v dlhodobom poklese. Po slabom raste v roku 2025, ktorý nasledoval po dvojročnej recesii, niektorí očakávali rýchlejšie oživenie podporené masívnymi verejnými výdavkami.

Prieskum medzi približne 9‑tisíc firmami však tieto nádeje zmiernil. Podnikateľská klíma v sektore služieb sa zhoršila, keď firmy hodnotili svoju aktuálnu situáciu aj očakávania negatívnejšie. Naopak, ukazovatele v priemysle, obchode a stavebníctve mierne vzrástli.

Schladenie očakávaní

„Slabší januárový index Ifo ochladzuje očakávania, že nemecká ekonomika sa konečne obracia k lepšiemu,“ uviedla analytička Franziska Palmasová z spoločnosti Capital Economics. Podľa nej bude oživenie pomalšie, než väčšina predpokladá.

Vláda počíta tento rok s rastom o 1,3 percenta podporeným dlhom financovanými investíciami do obrany a infraštruktúry. Rastú však obavy, že výdavky nebudú sprevádzať potrebné reformy, viacerí ekonómovia preto znížili prognózy tohtoročného rastu len na 0,8 až 1,0 percenta.

Viac k osobe: Clemens Fuest
Firmy a inštitúcie: Inštitút Ifo
Okruhy tém: Ekonomická nálada Nemecká ekonomika nemecké hospodárstvo
