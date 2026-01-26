Podnikateľská nálada sa v Nemecku v januári nezlepšila, medzi firmami prevláda skepsa s oživenia

Nálada v nemeckom podnikateľskom sektore zostala v januári na nízkej úrovni, ukázali v pondelok zverejnené výsledky ekonomického prieskumu inštitútu Ifo. Firmy zostávajú skeptické voči vyhliadkam na trvalejšie oživenie najväčšej európskej ekonomiky.
Index podnikateľskej dôvery Ifo dosiahol 87,6 bodu, teda rovnakú hodnotu ako v decembri, keď klesol na najnižšiu úroveň za posledné mesiace. „Nemecká ekonomika vstupuje do nového roka bez dynamiky,“ uviedol šéf Ifo Clemens Fuest.
Dlhodobý útlm v priemysle
Krajina zápasí s útlmom priemyslu, tvrdou konkurenciou na exportných trhoch a americkými clami, čo ju udržiava v dlhodobom poklese. Po slabom raste v roku 2025, ktorý nasledoval po dvojročnej recesii, niektorí očakávali rýchlejšie oživenie podporené masívnymi verejnými výdavkami.
Nemecký priemysel potiahla v novembri vojenská technika. Nové objednávky medzimesačne stúpli o takmer šesť percent
Prieskum medzi približne 9‑tisíc firmami však tieto nádeje zmiernil. Podnikateľská klíma v sektore služieb sa zhoršila, keď firmy hodnotili svoju aktuálnu situáciu aj očakávania negatívnejšie. Naopak, ukazovatele v priemysle, obchode a stavebníctve mierne vzrástli.
Schladenie očakávaní
„Slabší januárový index Ifo ochladzuje očakávania, že nemecká ekonomika sa konečne obracia k lepšiemu,“ uviedla analytička Franziska Palmasová z spoločnosti Capital Economics. Podľa nej bude oživenie pomalšie, než väčšina predpokladá.
Vláda počíta tento rok s rastom o 1,3 percenta podporeným dlhom financovanými investíciami do obrany a infraštruktúry. Rastú však obavy, že výdavky nebudú sprevádzať potrebné reformy, viacerí ekonómovia preto znížili prognózy tohtoročného rastu len na 0,8 až 1,0 percenta.