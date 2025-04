Podľa tréner Slota má jeho tím veľkú zodpovednosť pred domácim súbojom proti Tottenhamu - VIDEO, FOTO

Tréner Arne Slot z anglického futbalového klubu FC Liverpool je presvedčený, že jeho tím má „veľkú zodpovednosť“ získať titul v Premier League pred vlastnými fanúšikmi v nedeľňajšom súboji proti Tottenhamu Hotspur.

„The Reds“ stačí na Anfielde získať jeden bod, aby si zabezpečil rekordný 20. anglický titul, čím by vyrovnali rekord Manchester United.

„Je to veľká zodpovednosť. Sme si vedomí, že poslednýkrát, keď tento klub vyhral ligu, bolo to počas Covidu. Takže všetci sa tešia na nedeľu,“ povedal Slot.

Liverpool má pred londýnskym Arsenalom náskok 12 bodov, pričom „The Gunners“ majú pred sebou už len štyri zápasy.

Slot a jeho hráči sledovali stredajší zápas Londýnčanov proti Crystal Palace, ktorý skončil remízou 2:2. Tento výsledok rozhodol, že Liverpool ešte nemohol oslavovať titul.

„Bolo to iné. Normálne, keď sledujete futbalový zápas, ste buď sami alebo s rodinou či priateľmi. Ale my sme to sledovali všetci spolu,“ povedal Slot, ktorý pred touto sezónou nahradil obľúbeného Jürgena Kloppa.

Je možné uviesť, že sa stane prvým holandským trénerom, ktorý vyhrá Premier League. „Tento klub musí vyhrávať trofeje,“ povedal Slot o tlaku, ktorý je spojený s náskokom Liverpoolu na čele ligovej tabuľky.

Niektorí kritici tvrdia, že FC Liverpool profitoval z poklesu formy Manchestru City a zranení, ktoré poškodili Arsenal. Slot však dodal: „Každý môže mať svoj vlastný názor. Podľa môjho názoru je to naozaj náročná liga.“