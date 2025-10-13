Podfukári 3 už o mesiac odhalia tajomstvo skutočnej ilúzie

Do hry vstupuje nová generácia kúzelníkov, ktorá posúva hranice ilúzie, podvodu a adrenalínových trikov na úplne novú úroveň. Čakajú nás prekvapenia, aké sme na plátne ešte nevideli – a práve na ne láka aj nový plagát, ktorý predstavujú tvorcovia pokračovania úspešnej série Podfukári (Now You See Me: Now You Don’t).
Oficiálny trailer:
V treťom pokračovaní úspešnej série sa obľúbení hrdinovia spájajú s novými tvárami, aby čelili jednej z najväčších výziev svojej kariéry. Ich cieľom je získať vzácny diamant ukrytý v srdci zločineckého podsvetia. Každý krok sprevádzajú brilantné triky, riskantné lúpeže a nečakané zvraty, ktoré preveria nielen ich zručnosti, ale aj dôveru medzi nimi.
Podfukári 3 nadväzujú na úspech predchádzajúcich častí, ktoré po celom svete zarobili stovky miliónov dolárov a na Slovensku prilákali do kín desaťtisíce divákov (2013: 45 685, 2016: 75 289). Tentoraz sa na plátne stretáva mix starých známych hviezd – Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Mark Ruffalo a Morgan Freeman – s novou krvou, ktorú prinášajú Rosamund Pike, Ariana Greenblatt, Justice Smith a Dominic Sessa.
Režisér Ruben Fleischer prezrádza: „Sú tri veci, ktoré na svete absolútne milujem… Jesseho Eisenberga, Woodyho Harrelsona a mágiu.“ Aj preto sa pustil do tretieho dielu, ktorý podľa neho posúva hranice série ešte ďalej. A Jesse Eisenberg o novinke dodáva: „Vo filme je jeden skutočne brilantný a mimoriadne účinný zvrat… vyrazí vám dych.“
Nakrúcanie prebiehalo vo viacerých mestách vrátane Budapešti, Antverp a Abú Zabí. Produkcia sa skončila v novembri 2024, svetová premiéra je naplánovaná na 14. november 2025, pričom slovenské kiná film uvedú už o deň skôr – 13. novembra 2025.
Diváci sa môžu tešiť na výpravné triky, veľkolepú akciu a napätie, v ktorom nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Podfukári 3 sľubujú nielen návrat k tomu, čo diváci milovali, ale aj novú generáciu kúzelníkov, ktorí do série o ilúziách, tajomstvách a veľkolepých podfukoch prinesú svieži vietor.
Podfukári 3 vstúpia do kín 13. novembra 2025, v distribúcii spoločnosti Bontonfilm.
