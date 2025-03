Pod Ľubovnianskym hradom budú spomínať na obete nešťastia pri Spišskej Kapitule

Pamätným dňom bielych ruží si v apríli v skanzene pod hradom v Starej Ľubovni pripomenú tri obete vlaňajšej tragédie v Spišskom Podhradí – miestne gymnazistky Luciu, Sofiu a Katarínu.

Presne rok od pohrebu, 10. apríla, sa v tamojšom amfiteátri uskutoční spomienkové podujatie. Účinkovať v ňom budú speváčky Sima Magušinová a Dominika Gurbaľová, i Detský spevácky zbor Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.

Biele ruže už symbolicky patria k trom dievčatám. „Pozostalí aj pred pohrebom prosili, aby ľudia nenosili veľké kytice, ale biele ruže,“ pripomenul pre agentúru SITA riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.

Práve na Ľubovnianskom hrade totiž dve z dievčat, Lucia a Sofia, v minulosti niekoľko rokov účinkovali. „Počas života hrali obe dievčatá v hradných muzikáloch. Sofia bola niekoľko rokov aj sólistkou, čo sa týka spevu,“ dodal Mikulík.

Speváčka Gurbaľová, ktorá na podujatí v apríli vystúpi, dotknutá nešťastím zložila v deň tragédie pieseň Čistá Múdrosť Svetla. Nesie názov podľa významu mien dievčat, Katarína – očistená, Sofia – múdrosť a Lucia – svetlo.

Mladí zo Spišskej diecézy a Prešovskej archieparchie sa v Starej Ľubovni zídu aj koncom apríla počas Jubilea mladých. V sobotu 26. apríla sa tam stretnú s biskupom Františkom Trstenským a vladykom Jonášom Maximom.

Dievčatá vo veku 17 a 18 rokov navštevovali Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. V sobotu 6. apríla sa spoločne vybrali do Spišskej Kapituly v Spišskom Podhradí na stretnutie mladých so spišským biskupom. O život prišli po tom, ako do nich narazil stojací autobus, ktorý sa dal náhle do pohybu. Siedmi ľudia sa pritom zranili. Na mieste nešťastia má vzniknúť pietne miesto a pribudne aj autobusová zastávka. V súčasnosti sa pri ceste nachádzajú tri kríže, pravidelne sa sem prichádza pomodliť či zapáliť sviečku mnoho ľudí.