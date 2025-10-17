Pocta pro Slovensko a jasný odkaz sveta – menej zbraní, viac potravín

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč sa vo štvrtok večer v Ríme stretol s generálnym riaditeľom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) QU Dongyu. Osobné prijatie slovenského ministra priamo v sídle FAO – v čase, keď si svet pripomína 80. výročie tejto organizácie – bolo veľkou poctou pre Slovensko a jasným potvrdením, že náš hlas má v medzinárodnom spoločenstve váhu a rešpekt.
Stretnutie sa zameralo na rozšírenie spolupráce medzi Slovenskou republikou a FAO v oblastiach transformácie agropotravinových systémov, ochrany pôdy, vody, biodiverzity a potravinovej bezpečnosti.
„Je pre mňa veľkou cťou, že si generálny riaditeľ FAO našiel čas osobne prijať slovenského ministra práve v čase významného jubilea organizácie. Je to uznanie pre Slovensko, že má v tejto organizácii pevné miesto a dôveryhodné postavenie,“ uviedol minister Richard Takáč po stretnutí.
Minister zdôraznil, že Slovensko chce naďalej spolupracovať s FAO na projektoch, ktoré spájajú tradičné hodnoty poľnohospodárstva s inováciami, digitalizáciou a zodpovedným prístupom k prírodným zdrojom. Zároveň ocenil silné posolstvá, ktoré počas osláv 80. výročia FAO zazneli od generálneho riaditeľa FAO a Svätého Otca: „Boj proti hladu je morálnou povinnosťou ľudstva. Nie vojna a zbrojenie, ale pôdohospodárstvo – od semienka po potravinu – je to, čo živí svet a dáva ľuďom dôstojnosť. Európa by mala investovať viac do pôdy, nie do zbraní.“
„Presne s týmto posolstvom sa Slovensko stotožňuje,“ doplnil minister Takáč. „Aj preto budem naďalej presadzovať, aby poľnohospodárstvo, potravinárstvo a rozvoj vidieka zostali v centre európskych priorít. Ak chceme mier a stabilitu, musíme posilniť to, čo ľudí spája – potraviny, pôdu a prácu, nie zbrane.“
Generálny riaditeľ FAO QU Dongyu ocenil slovenský prístup k rozvoju vidieka, environmentálne zodpovednému hospodáreniu a regionálnej spolupráci, ktorá podporuje potravinovú sebestačnosť a udržateľnosť.
