Pochybila lekárka? V jednej nemocnici poslali dievčatko domov, v druhej jej zistili otravu

Lekárka v skalickej nemocnici Agel nevyšetrila poriadne podľa rodičov trojročné dievčatko. V inej nemocnici totiž zistili, že dieťa bolo priotrávené. TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk informovala, že zrejme zjedlo semiačka jedovatej rastliny durman obyčajný.

Rodičia s Natálkou bývajú pri lese v meste Šaštín-Stráže. Ich dcéra sa mala hrať na dvore, keď jej mama išla do domu pripraviť mlieko pre sedemmesačné dvojičky.

Neskôr mala kŕče

„V tom syn za mnou došiel, že Natálka vracia. Tak som ju dala ľahnúť. Potom, keď prišiel priateľ, tak som zbadala, že má zväčšené zreničky, mala miky, mala tiky, mala horúčku, podala som paralen, zhoršovalo sa to, zavolala som rýchlu službu,“ povedala pre televíziu mama s tým, že neskôr už mala aj kŕče.

Lekárka v nemocnici však povedala, že ide o epileptický záchvat, čo sa Natálkinej mame nepozdávalo. Síce ich už v minulosti mala, ale bolo to iné. „Ja som povedala, že má zväčšené zreničky a ona sa len pozrela do očí a nič viac neurobila, ani žiadne odbery, a poslali nás domov,“ opísala mama, čo sa dialo počas vyšetrenia.

V Trnave mali iný prístup

Keď prišla s dcérou domov, zavolala na detské oddelenie do Trnavskej nemocnice. „Oni mi hneď povedali, že to môže byť otrava. Dali sme ju do auta a utekali sme tam. Bol tam úplné iný prístup, lekári, sestričky hneď ju dali na Jisku,“ dodala.

Otec dievčatka si myslí, že v Trnave ju zachránili. „V Trnave som ležal s dcérou tri týždne a jeden deň, keby v Skalici poskytli prvú pomoc, nemuselo to tak dopadnúť,“ skonštatoval otec.

Hovorkyňa spoločnosti Agel, ktorá prevádzkuje skalickú nemocnicu, uviedla, že pacientke bola poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť. Zároveň matka bola poučená a v prípade zhoršenia stavu sa mala s dievčatkom dostaviť na hospitalizáciu. Dôvodom toho, že pacientka bola hospitalizovaná v inom zdravotníckom zariadení nie je pochybenie nášho lekára.