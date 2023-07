Počet žien s ADHD sa zdvojnásobil. Syndróm sa prejavuje depresiou, úzkosťou a rizikovým sexuálnym správaním

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) postihuje najmä malých chlapcov. V posledných rokoch ju ale lekári zaznamenali aj u dospelej populácie, a to medzi ženami. Počet žien s ADHD (od 23 do 49 rokov) sa dokonca v období 2020-2022 takmer zdvojnásobil. Namiesto hyperaktivity sa u nich ale táto porucha prejavuje depresiami, úzkosťou, riskantným sexuálnym životom, či zhoršenými partnerskými vzťahmi.

Častejšia nevera, viac sexuálnych partnerov

Odborníci zároveň upozorňujú, že ženy s ADHD vykazujú iné príznaky ako muži s touto poruchou. Hyperaktivita je zvyčajne nahradená introspekciou, depresiou, úzkosťou a rizikovejším sexuálnym správaním. Podľa štúdie uverejnenej v tomto roku v International Journal of Environmental Research and Public Health, sú ženy s ADHD sexuálne aktívnejšie už v mladšom veku a používajú zriedkavejšie antikoncepciu. Majú aj viac sexuálnych partnerov a je pravdepodobnejšie, že sa dopustia nevery.

„Sexuálne aktivity môžu slúžiť ako kompenzačné mechanizmy pre ľudí s ADHD, ktoré im pomôžu zvládnuť stres a emócie a zmierniť napätie. Výsledky štúdie tiež naznačujú, že muži aj ženy s ADHD sa viac zaujímajú o dobrodružnejšie a riskantnejšie sexuálne praktiky. Zo všetkých kategórií respondentov tieto praktiky najčastejšie skúšali ženy s ADHD,“ komentuje Adam Durčák z z e-shopu www.ruzovyslon.sk, ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.

Zaujímavý je aj minuloročný on-line prieskum publikovaný spoločnosťou Frontiers in Psychiatry, ktorý zistil súvislosť medzi príznakmi emocionálnej dysregulácie, impulzívnosti a opozičného vzdoru u žien s ADHD na jednej strane a hypersexuálnym správaním, rizikovým sexuálnym správaním a sexuálnou dysfunkciou na strane druhej.

Nezhody v sexualite negatívne ovplyvňujú partnerské vzťahy

Ďalšie štúdie ukazujú, že ľudia s ADHD majú vo všeobecnosti väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať problémy v partnerskom živote: napríklad vykazujú nižšiu spokojnosť so svojím vzťahom, ich romantické vzťahy sú menej kvalitné a stabilné a rozvodovosť je vyššia. „Kvalita vzťahu sa môže odraziť v rozpore v sexualite osoby s ADHD a jeho „zdravého“ partnera, či už je to ochota vyskúšať rôzne sexuálne praktiky alebo nerovnováha v libide. U ľudí s ADHD nemusí byť libido nevyhnutne zvýšené, napríklad kvôli liekom, naopak, môžu zápasiť so zníženou sexuálnou túžbou, „hovorí Adam Durčák.

