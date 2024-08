Počet tiesňových volaní za prvý polrok mierne stúpol, horským záchranárom pomáha aj aplikácia (video+foto)

Operačné stredisko tiesňovej linky Horskej záchrannej služby (HZS) prijalo za prvý polrok tohto roka celkovo 1 178 tiesňových volaní. Oproti minulému roku ide o mierny nárast. Informoval o tom v utorok riaditeľ HZS Martin Matušek počas tlačovej konferencie v Slovenskom raji k zhodnoteniu úrazovosti v horách.

Preceňovanie vlastných schopností

Základný problém úrazovosti je podľa jeho slov desiatky rokov ten istý, a to preceňovanie vlastných schopností a podceňovanie náročnosti túr zo strany turistov.

„Žijeme v technickom svete, málo chodíme pešo a menej sa hýbeme, a myslíme si, že zvládneme viac,“ poznamenal Matušek.

V prázdninovom období sa slovenské hory stávajú magnetom pre turistov, čo vedie k výraznému nárastu návštevníkov, ale aj zásahov horských záchranárov. Tí pripomínajú, že záchranné a pátracie akcie sa stávajú časovo aj technicky náročnejšie. Evidujú pritom aj zvýšený počet smrteľných úrazov. Základom minimalizácie počtu záchranných výjazdov je podľa Matušeka kvalitná príprava na túru.

„Okrem digitálnej mapy v telefóne je dobré mať so sebou aj fyzickú mapu pre lepšiu orientáciu. Nezabudnite si pribaliť lekárničku, plne nabitý mobilný telefón pre prípad núdze a vrchnú vrstvu odolnú voči vetru a dažďu,“ odporúča šéf záchranárov.

Zároveň by turisti mali sledovať počasie na oficiálnych internetových stránkach s vývojom búrkových oblakov či pohybom zrážok. Pred odchodom do hôr je potrebné mať aj uzatvorené poistenie do hôr.

Záchranárom pomáha aplikácia

Už štyri roky pomáha turistom i horským záchranárom pri zásahoch aj bezplatná aplikácia HZS, ktorú si stiahlo a využíva takmer 167-tisíc ľudí. Tá posiela notifikáciu s aktuálnymi podmienkami vo vybranej oblasti hôr pred plánovanou turistikou.

Od začiatku fungovania si cez aplikáciu privolalo pomoc viac ako 700 ľudí, z toho 150 volaní prišlo len v tomto roku. Jedným tlačidlom si môžu turisti vďaka aplikácii privolať pomoc v prípade núdze a zdieľať svoju aktuálnu polohu so záchranármi. Poskytuje tiež aktuálne informácie o počasí, výstrahách a teréne.

Má medzinárodný presah, funguje aj v Česku, Maďarsku a Rakúsku. Novinkou, ktorá pomôže urýchliť celý proces záchrannej alebo pátracej akcie v rámci aplikácie, je funkcia Anjel strážny.

„Doposiaľ boli súčasťou knihy túr iba informácie zadané užívateľom a nepracovalo sa so skutočnou polohou počas túry. Na základe spätnej väzby od záchranárov aj užívateľov teraz aplikácia umožní ukladať posledné tri známe polohy. Tie sú potom v prípade núdze dostupné nielen pre blízkych, ale aj záchranárov,“ vysvetlil Filip Maleňák, riaditeľ spoločnosti, ktorá aplikáciu vyvíja.