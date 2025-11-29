Počet obetí konfliktu v Pásme Gaze stúpol nad 70-tisíc

Palestínske ministerstvo zdravotníctva v sobotu uviedlo, že od vypuknutia vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorá sa začala pred viac ako dvoma rokmi, bolo v Pásme Gazy zabitých viac ako 70-tisíc ľudí.
Krehké prímerie sprostredkované Spojenými štátmi sa do značnej miery dodržiava, ale obe strany sa navzájom obviňujú z porušenia podmienok dohody. Podľa palestínskeho rezortu zdravotníctva od 10. októbra, keď prímerie nadobudlo platnosť, izraelská paľba zabila 354 Palestínčanov.
Vojnu v Gaze vyvolal útok Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, ktorý si vyžiadal smrť 1 221 ľudí. Militanti zároveň do Gazy uniesli 251 ľudí. Na začiatku prímeria militanti zadržiavali 20 živých rukojemníkov a 28 tiel zosnulých zajatcov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a vrátil pozostatky 26 mŕtvych. Izrael prepustil takmer 2-tisíc palestínskych väzňov a odovzdal telá stoviek mŕtvych Palestínčanov.