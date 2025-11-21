Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá

Hasiči v Košickom kraji absolvovali v piatok v súvislosti s poveternostnou situáciou desiatky výjazdov. Zahŕňali odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest, ako aj vyťahovanie zapadnutých vozidiel. Informovali o tom na sociálnej sieti. Najviac výjazdov mali v okrese Spišská Nová Ves.
V čase od 6:00 do 18:00 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest v Košickom kraji celkovo 32 výjazdov v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
V Košiciach poškodili objekt banky aj bankomat, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie – FOTO
Pomáhali aj v okrese Rožňava, Trebišov, Michalovce, Košice-okolie i Košice. Do terénu vyrazili tiež dobrovoľní hasiči z Mníška nad Hnilcom a Košickej Belej, ale aj z Trebišova a obcí Veľký Folkmar, Markušovce, Nálepkovo, Štós a Rudňany.
Spolu pri zásahoch spolupracovalo 59 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 25 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest. Na výjazdy bolo nasadených 28 kusov hasičskej techniky.