Počasie na dnes (sobota 29. jún): Slovensko čaká dusný a teplý deň, teploty môžu dosiahnuť až 33 stupňov Celzia

V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Veľmi teplo a miestami dusno. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 28 až 33 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 20 stupňov Celzia.

Bude bezvetrie alebo slabý premenlivý, na juhozápade postupne juhovýchodný vietor do 5 metrov za sekundu (20 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do piatich milimetrov, pri búrkach ojedinele do 20 milimetrov.