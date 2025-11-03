Počas Vianoc prichádza Kráľ kráľov: Pozrite si trailer dojímavého príbehu o Ježišovi!

V čase Vianoc, keď sa rodiny stretávajú a rozprávajú si príbehy o láske, nádeji a viere, prichádza do kín výnimočný animovaný film Kráľ kráľov.
S každou epizódou sa prehlbuje chlapcovo pochopenie. Z detského obdivu sa rodí otázka, čo znamená skutočná láska, odpustenie a vernosť. Vyvrcholenie prichádza v Jeruzaleme: napätie medzi oslavnými výkrikmi pri vstupe do mesta, Poslednou večerou a nocou plnou strachu smeruje až ku ukrižovaniu. Film túto udalosť spracúva s mimoriadnou citlivosťou voči mladším divákom bez zbytočnej tvrdosti, no s dôrazom na hlboký zmysel obety.

Príbeh pre celú rodinu

Kráľ kráľov tak nie je len sledom biblických udalostí, ale osobnou cestou dieťaťa k pochopeniu, že viera je predovšetkým vzťah, ktorý premieňa srdce aj každodenné rozhodnutia. V období Vianoc, keď sa najčastejšie hovorí o Ježiškovi, tradíciách a pôvode sviatkov, film deťom zrozumiteľne ukazuje ich pravý význam a rodičom pomáha, ako o ňom hovoriť spolu.

Tvorcovia teraz predstavujú oficiálny trailer, ktorý divákom ponúka prvý pohľad na vizuálne pôsobivý a emotívny svet filmu Kráľ kráľov. Táto animovaná snímka je inšpirovaná rozprávačským štýlom Charlesa Dickensa a prináša silný príbeh o viere a nádeji prístupný celej

Rodine. Na filme sa podieľali aj niektoré z najznámejších hollywoodskych hlasov. Ježiša v pôvodnom znení nahovoril Oscar Isaac a v pôvodnom znení účinkujú aj Uma Thurman, Pierce Brosnan, Ben Kingsley či Kenneth Branagh.

Celovečerný animovaný príbeh Kráľ kráľov v distribúcii Continental film prichádza do kín počas najväčších kresťanských sviatkov, a to 25. decembra. Dojímavá snímka prináša príbeh plný viery, lásky a nádeje, ktorý osloví deti aj dospelých.

