Počas kariéry ho zbožňovali, teraz ho kritizujú. Totti je v Moskve na akcii stávkovej kancelárie - VIDEO

Kontroverznú akciu podnikla talianska futbalová legenda Francesco Totti. Majster sveta z roku 2006 a víťaz Zlatej kopačky (2006/2007) pricestoval do Moskvy, aby sa zúčastnil na propagačnej akcii známej ruskej stávkovej spoločnosti.

V súvislosti s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine je Tottiho krok v Taliansku vnímaný výrazne negatívne, ikona AS Rím ho však obhajuje. Informoval o tom web sport.cz.

„Nie som politik, do Moskvy idem ako športovec. Celý život cestujem po svete a hovorím o športe. Nemal by som problém ísť do Kyjeva za rovnakým účelom. Ale ak ma o to požiada príslušný orgán, cestu odmietnem,“ povedal Totti pred týždňom.

Od talianskej vlády však nič nedostal. Hoci ho od cesty do Ruska odrádzali fanúšikovia i talianske médiá, dlhoročný kapitán AS Rím sa rozhodol prijať ponuku stávkovej kancelárie stať sa ambasádorom podujatia.

Cestou v limuzíne v Moskve videl bilbordy so svojou fotografiou a nápisom „Cisár ide do tretieho Ríma“.

Stávková kancelária mu zaplatí státisíce eur za účasť na podujatí, kde si bývalý taliansky kanonier prevezme ocenenie (pred ním ho dostali brazílsky obranca Cafú a portugalský stredopoliar Luis Figo).

⚡️ Italian footballer Francesco Totti lands in Moscow for a glam event.

„I am not a politician nor a diplomat, I am a man of sport who promotes its values around the world,“ says Totti. pic.twitter.com/6P7KxbjfN6

— UNITED24 Media (@United24media) April 7, 2025