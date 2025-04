Po zrážke na ihrisku zomrel 21-ročný peruánsky hráč. Kolíziu sledoval z tribúny jeho otec - VIDEO

Peruánsky futbalista Helar Gonzales Altamirano podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas nedeľňajšieho zápasu.

Počas víkendového stretnutia národného pohára sa 21-ročný hráč Realu Titan zrazil s brankárom súpera a zostal ležať v bezvedomí na zemi. Napriek rýchlej pomoci po niekoľkých dňoch v nemocnici zomrel.

Zranenia hlavy

Osudná zrážka nastala v 70. minúte zápasu Peruánskeho pohára medzi Altamiranovým tímom Real Titan NC a Defensor Nueva Cajamarca. Altamirano sa pokúsil vziať loptu brankárovi súpera a streliť gól, namiesto toho sa s ním zrazil. Ako uvádza argentínsky web Doble Amarilla, počas hororovej kolízie utrpel zranenie hlavy a v bezvedomí padol k zemi.

#URGENTE: Tragedia en la Copa Perú. Tras permanecer internado varios días en un hospital de Moyobamba, perdió la vida Helar Gonzales Altamirano, jugador del equipo Real Titan Nc. Esto después de chocar con el arquero de Defensor Nueva Cajamarca durante un partido por la Copa Perú pic.twitter.com/PTy3k0Nzvg — Noticias 360 Perú (@Noticias360Peru) April 9, 2025

Rýchlo sa okolo neho zbehli ostatní hráči, kým ho na nosidlách odniesli do sanitky a následne do nemocnice v meste Moyobamba. Stav futbalistu bol však kritický a napokon zomrel na krvácanie do mozgu, píše web.

Otec neudržal slzy

Altamiranov otec José Miguel Gonzales Flores celú situáciu sledoval z tribúny a keď videl syna v bezvedomí, neudržal slzy. „Neviem, či to bolo úmyselné, alebo náhodné, ale môj syn už nie je medzi nami. Odmala sníval o tom, že bude veľkým futbalistom. Vždy hovoril, že musí dosiahnuť vyššie ciele, chcel sa stať profesionálom,“ povedal hráčov otec podľa webu Doble Amarilla.