Autobus neubrzdil, odhodil osobné auto do protismeru, kde sa zrazilo s ďalším vozidlom

Hasiči, záchranári aj policajti zasahovali v nedeľu popoludní pri hromadnej nehode pri Benešove neďaleko Prahy. Podľa prvotného policajného prešetrovania autobus neubrzdil a narazil do auta pred sebou. Odhodil ho do protismeru, kde sa zrazilo s iným vozidlom, povedala pre portál TN.cz policajná hovorkyňa Michaela Richterová.
K dopravnej nehode dvoch osobných automobilov a autobusu vyrazili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. V autobuse podľa policajtov bolo 13 ľudí. Do starostlivosti záchranárov hasiči odovzdali troch ľudí. Z nich dvoch previezli do nemocnice, a to jednu ženu na ďalšie vyšetrenie vzhľadom na tehotenstvo a jedného cestujúceho pre bolesť chrbta, informovala hovorkyňa záchranárov Monika Nováková.
Hasiči odviezli 12 osôb na železničnú stanicu, aby mohli pokračovať do cieľa svojej cesty. „Dychové skúšky vodičov boli negatívne,“ dodala policajná hovorkyňa.