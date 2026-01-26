Po zosuvoch pôdy na Sicílii museli evakuovať viac ako tisíc ľudí

Viac ako tisíc ľudí evakuovali na talianskom ostrove Sicília po tom, ako sa počas búrky zosunul približne štvorkilometrový úsek útesu a desiatky domov zostali nebezpečne visieť na jeho okraji. V pondelok o tom informovali miestne úrady.
Zosuv pôdy sa odohral v nedeľu v okolí mestečka Niscemi na juhu ostrova. Podľa starostu Massimiliana Contiho sa situácia naďalej zhoršuje, keďže dažde z posledných dní podmáčali pôdu a dochádza k ďalším prepadom terénu. „Situácia sa naďalej zhoršuje, zaznamenali sme ďalšie kolapsy,“ povedal starosta miestnym médiám.
Obete nie sú hlásené
Pri zosuve neboli hlásené žiadne obete ani zranenia. Zábery zverejnené v pondelok ukazujú, ako sa úzky vertikálny pás útesu zrútil, čo spôsobilo ďalší kolaps už poškodených budov. Na jednom zo záberov je viditeľná časť auta, ktorého kolesá zostali visieť nad okrajom priepasti.
Zosuv zároveň zasypal cestu vedúcu do mesta. Úrady spolu s políciou, hasičmi a civilnou ochranou posudzujú ďalší postup, vrátane možného obnovenia vyučovania, ktoré bolo v pondelok zrušené. Talianska civilná ochrana oznámila, že evakuovaní boli všetci obyvatelia v okruhu štyroch kilometrov od zosuvu.
Mesto na pobreží
Mesto Niscemi má viac než 27-tisíc obyvateľov a nachádza sa približne 28 kilometrov od južného pobrežného mesta Gela. Pobrežné oblasti Sicílie minulý týždeň zasiahla búrka Harry, ktorá poškodila pobrežné komunikácie aj obytné domy. Najvyšší predstaviteľ regiónu Renato Schifani odhadol škody na približne 740 miliónov eur.