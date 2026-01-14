Deväť mŕtvych novorodencov za mesiac. Polícia zatkla dvoch lekárov sibírskej pôrodnice

Ruská polícia zadržala primára a dočasného vedúceho jednotky intenzívnej starostlivosti v sibírskej nemocnici, kde tento mesiac zomrelo deväť novorodencov, informovala v stredu ruská prokuratúra.
Vyšetrovací výbor uviedol, že dvojica čelí obvineniam z nedbanlivosti a zabitia z nedbanlivosti. Presné príčiny úmrtí v Novokuzneckej pôrodnici č. 1 zatiaľ nie sú známe, no regionálne zdravotnícke úrady informovali, že všetky deti trpeli rôznymi ochoreniami prenesenými počas pôrodu alebo tehotenstva.
„Od 4. do 12. januára 2026 zomrelo v Novokuzneckej pôrodnici č. 1 deväť novorodencov v dôsledku toho, že podozriví vykonávali svoje pracovné a odborné lekárske povinnosti nekvalitným spôsobom,“ informoval vyšetrovací výbor.
Prípad opäť upozornil na chronický nedostatok personálu a pofinancovanie ruského zdravotníctva a vyvolal pobúrenie medzi politikmi aj na sociálnych sieťach. Prokremeľská poslankyňa Jana Lantratovová na sieti Telegram napísala: „V čase demografickej krízy nechať zomrieť v jednej pôrodnici v tak krátkom čase niekoľko novorodencov je protištátny zločin.“