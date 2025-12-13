Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec parlamentu Vladimír Matejička

Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 69 rokov bývalý poslanec Národnej rady SR za Smer – SD Vladimír Matejička. Poslancom bol v období rokov 2006 až 2020. O jeho úmrtí informovala dcéra Zuzana Matejičková. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 16. decembra o 14:00 v Komárne.
„Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote,“ napísal na sociálnej sieti predseda Národnej rady SR Richard Raši. Dodal, že je to zároveň bolestná strata pre poslankyňu Zuzanu Matejičkovú (Smer-SD) a jej rodinu.