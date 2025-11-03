Po streľbe v Maduniciach vyšetrovateľ obvinil z viacerých trestných činov 57-ročného muža

Vyšetrovateľ kriminálnej polície v súvislosti s minulotýždňovou streľbou v Maduniciach v okrese Hlohovec vzniesol obvinenie 57-ročnému mužovi z okresu Piešťany. Obvinil ho zo spáchania trestných činov ublíženia na zdraví a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
Teraz mu hrozí trest odňatia slobody až na 8 rokov. Obvinený muž je stíhaný na slobode. Obvinený muž podľa trnavskej krajskej polície v stredu 29. októbra v jednom z rodinných domov v obci Madunice pod vplyvom alkoholu pri neodbornej manipulácii so zbraňou, ktorú mal nelegálne, vystrelil.
Polícia vyšetruje streľbu v obci Madunice, mladého muža museli odviesť do nemocnice
Strela zasiahla mladého muža sediaceho v tej istej miestnosti na pohovke. Utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho hospitalizáciu v nemocnici. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj „kukláčov“ z Pohotovostného policajného útvaru. Policajti páchateľa krátko po skutku obmedzili na osobnej slobode, následne si vec prevzal vyšetrovateľ.