Po ruských útokoch zostalo v ukrajinskej metropole Kyjev bez dodávok tepla približne 800 budov

Takmer 800 budov v Kyjeve zostalo v pondelok bez kúrenia, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko, tri dni po tom, čo ruské dronové a raketové útoky narušili dodávky tepla a elektriny v hlavnom meste počas mrazivého počasia.
Masívne ruské útoky na hlavné mesto v piatok zabili najmenej štyroch ľudí a polovica obytných budov v meste zostala bez kúrenia, a to v čase, keď sa teploty pohybujú okolo -10 stupňov Celzia a očakáva sa, že ešte klesnú. „Takmer 800 budov v hlavnom meste je stále bez kúrenia,“ povedal Kličko. „Pracovníci v energetických službách a energetike robia v tejto mimoriadnej situácii všetko možné – a aj zdanlivo nemožné –, aby obyvateľom poskytli základné služby,“ dodal.
Jedia pri svetle z mobilov
Reportér agentúry AFP v pondelok videl v hlavnom meste desiatky obyvateľov Kyjeva, ako jedli pri svetle svojich telefónov alebo pri núdzovom osvetlení v kaviarni počas výpadku prúdu v oblasti, pričom počul hlasné bzučanie viacerých generátorov, ktoré napájali miestne podniky v okolí.
Súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK uviedla, že len v Kyjeve za posledný týždeň obnovila dodávku elektriny pre približne 648-tisíc domácností, ale v hlavnom meste stále pretrvávajú núdzové výpadky prúdu.
Nóri pomôžu 400 miliónmi
Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide, ktorý v pondelok navštívil Kyjev, prisľúbil balík pomoci vo výške 400 miliónov dolárov pre oslabený energetický sektor Ukrajiny.
Len v pondelok vyslalo Moskva na Ukrajinu približne 156 dronov, z ktorých údajne väčšinu zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana, ale tie, ktoré zasiahli cieľ napáchali značné škody. „Rusko zámerne útočí na zariadenia, od ktorých sú civilisti životne závislí, ako aj ľudí, ktorí ich opravujú,“ komentovala ruské ostreľovanie ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.