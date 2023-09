Po ranách ostávajú jazvy…a na niektoré sa nezabúda. Nové krimi Jazvy

Detektívka Jazvy je 4.časť série kriminálnych prípadov inšpektora Alexandra Blixa a novinárky Emmy Rammovej, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Predošlé časti vyšli v slovenčine pod názvami Bod nula, Dymová clona a Neumieraj mladá. A na budúci rok sa chystá piaty diel s názvom Obeť.

„Nič nie je jednoduché,“ povedala. „Nie jednoduché žiť s jazvami, ktoré sú zaryté hlboko pod kožou. Ale snažím sa, robím, čo sa dá.“

Alexander Blix je zlomený muž. Odsúdili ho za usmrtenie dcérinho vraha a umiestnili do väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Bývalý policajný vyšetrovateľ to nemá za jeho múrmi ľahké. Jeho kolegovia zatiaľ pátrajú po Walterovi Kroosovi, nemeckom väzňovi na úteku, ktorý podľa všetkého skončil v Nórsku. Zhodou okolností sa s ním kedysi v minulosti stretol práve Blixov spoluväzeň. Nie je však jedinou osobou, ktorú v krajine pozná.

Novinárka Emma Rammová sa snaží Blixovi pomôcť. Hoci aj tým, že zistí, prečo presne sa Kroos vybral práve do Nórska. Stopy vedú do malej obce na sever od hlavného mesta, kde majú všetci svoje tajomstvá a nikomu nie je veľmi do reči. Najmä nie o tých, ktoré na nich zanechali hlboké jazvy.

Možno sa chcel s niekým stretnúť alebo sa s niekým rozlúčiť – s umierajúcim príbuzným… alebo starou láskou. Možno túžil dokonať niečo, čo začal, dotiahnuť to do konca. Ale ani jedna z jeho teórií sa mu nepozdávala do takej miery, že by si ju poznačil. Zabubnoval si ceruzkou o zuby a potom ju znova pritisol k papieru. V tomto bol dobrý. Vedel uvažovať a tvoriť teórie. Podľa neho jediné, čo by takto živilo plán úteku, bola nenávisť a intenzívna túžba po pomste.

Jazvy je skvelá severská detektívka dvoch špičkových autorov. Obaja majú na konte viacero úspešných bestsellerov. Jorn Lier Horst sériu s Williamom Wistingom a Thomas Enger s novinárom Henningom Juulom, ktorý stratil pri požiari syna a vracia sa do internetových novín.

Jorn Lie Horst a Thomas Enger. Foto: Bux.sk

Autori spojili sily a evidentne sa pri písaní bavili. Je to premyslené, majú výborné dialógy, ktoré veľa vysvetľujú a posúvajú vás ďalej v príbehu aj v samotnom pátraní. A hoci tam nenájdete toľko napätia, či akčných scén, budete si príbeh vychutnávať.

Ako viete, spojenie Blixa a Emmy siaha až do dávnej minulosti. Blix totiž zachránil Emmu pred smrťou, keď ju ohrozoval jej vlastný otec. Krátko predtým zabil svoju manželku a bol rozhodnutí zabiť aj svoju dcéru.

Práve táto dvojica je veľmi sympatická, ich vzťah akoby otca s dcérou, čo dodáva príbehom iskru a emócie.

