Po páde lavíny vo francúzskych Alpách hlásia mŕtvych, počet ešte nie je konečný (video)

Štyroch ľudí v nedeľu zabila lavína vo francúzskych Alpách. Informoval o tom na mikroblogovacej sieti Twitter francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, pričom dodal, že počet obetí je predbežný.

Lavína spadla z ľadovca Armancette v regióne Horné Savojsko približne 30 kilometrov juhozápadne od lyžiarskeho strediska Chamonix. Podľa miestnej rozhlasovej stanice France-Bleu bola lavína sto metrov široká a tisíc metrov dlhá. Na pomoc pri pátraní vyslali dva vrtuľníky, uviedla rozhlasová stanica.

An avalanche fell on tourists on the Armancette Glacier in the French Alps

Four people died and several more were injured. pic.twitter.com/EvP7C5h03K

