Pnutie v opozícii? Poslanec PS viacerých zaskočil výrokom, že Lipšic sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom - VIDEO

Poslanec Branislav Vančo (Progresívne Slovensko) si myslí, že bolo chybou zvoliť Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora. Argumentuje tým, že Lipšic sa dlhé roky pohyboval v blízkosti Igora Matoviča. „Špeciálny prokurátor sa aj musí javiť ako nezávislý, to sa, bohužiaľ, nedialo,“ povedal poslanec Progresívneho Slovenska vo štvrtok v parlamente.

Podľa Vanča zvolenie Lipšica prispelo k tomu, čo sa dialo po voľbách. „Ľudia, ktorí mu nedôverovali od začiatku, potom dôverovali ľuďom, ktorí zlikvidovali celú špeciálnu prokuratúru,“ uviedol ďalej. Poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko) Vančovi odkázal, že jeho vyjadrenia sú preňho „ľudsky, politicky aj profesne absolútne neprijateľné“.

Grendel chce po voľbách vrátiť Lipšica do funkcie

Grendel na otázku agentúry SITA ohľadom slovnej prestrelky medzi ním a opozičným kolegom Vančom uviedol, že išlo len o štandardnú výmenu názorov a nie je to znakom žiadneho pnutia medzi Progresívnym Slovenskom a hnutím Igora Matoviča.

Nenazval by som to prestrelkou, bola to štandardná výmena argumentov v rámci rozpravy k zákonu, ktorý navrhli poslanci za Progresívne Slovensko. Išlo o novelu zákona o prokuratúre, kde poslanci PS navrhovali, aby sa o post generálneho prokurátora nemohli uchádzať osoby, ktoré boli nejakú dobu poradcami členov vlády. Je zjavné, že ide o akýsi nástroj zabrániť tomu, aby pán Para alebo Lindtner sa mohol stať generálnym prokurátorom v prípade, že by Maroš Žilinka predčasne odstúpil. Napriek tomu, že toto bola téma tej novely zákona, tak áno, zaskočilo ma, že predmetom rozpravy sa stal aj Daniel Lipšic. — Poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko)

Grendel bol podľa vlastných prekvapený, keď z úst navrhovateľa – pána poslanca Vanča – počul to, že bola chyba zvoliť Lipšica, lebo sa pred voľbou nejavil dostatočne nezávislý. „To by som ešte chápal, keď sa niekomu zdal nie dostatočne politicky nezávislý pred samotnou voľbou špeciálneho prokurátora, teda niekedy v roku 2020, ale som presvedčený o tom, že samotným výkonom svojej funkcie Daniel Lipšic presvedčil, že svoj úrad vykonával politicky absolútne nezávisle,“ uviedol Grendel.

Grendel si doteraz myslel, že v tejto téme je v opozícii zhoda. „Doteraz som nepočul o tom, že by Progresívnemu Slovensku prekážala práca Daniela Lipšica vo funkcii špeciálneho prokurátora. Mal som za to, že na prelome rokov 2023/2024 celá opozícia konsenzom bojovala za to, aby vládna koalícia nezrušila Úrad špeciálnej prokuratúry na čele s Danielom Lipšicom. Bol by som veľmi rád, keby po najbližších parlamentných voľbách vznikla taká vládna koalícia, ktorá obnoví úrad špeciálnej prokuratúry a ponúkne Danielovi Lipšicovi možnosť si dokončiť svoj mandát,“ uzavrel Grendel.

Podľa Smeru Lipšic robil politiku na kľúčik pre OĽaNO

„Prvýkrát som počul tento výrok pána Vanča a chcem ho oceniť. Chcem pochváliť pána poslanca Vanča, že nie je selektívny k minulosti,“ reagoval na vyhlásenie Branislava Vanča poslanec Smeru-SD a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück. „Daniel Lipšic okrem toho, že bol odsúdený za trestný čin a okrem toho, že podvádzal s bezpečnostnou previerkou, tak je to politik, ktorý robil politiku na kľúčik pre hnutie OĽaNO,“ uviedol ďalej Glück pre agentúru SITA.

