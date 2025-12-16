Platforma ĽudiaĽuďom.sk prekonala hranicu 25 miliónov eur. Slováci darujú čoraz častejšie a štedrejšie

Najväčšia slovenská darcovská platforma ĽudiaĽuďom.sk dosiahla významný míľnik: od svojho vzniku sprostredkovala už viac ako 25 miliónov eur na pomoc ľuďom v núdzi. Darcovia počas rokov ukázali nielen rastúcu ochotu pomáhať, ale aj mimoriadnu štedrosť.
„Pre nás je to potvrdením, že keď dostanú ľudia možnosť pomáhať adresne a transparentne, ochota darovať výrazne rastie. Každé euro má konkrétny príbeh a konkrétne meno,“ hovorí zakladateľ ĽudiaĽuďom.sk Roland Kyška.
Darcovstvo, ktoré mení životy
„Za každou výzvou je konkrétny človek, rodina alebo organizácia, ktorá potrebuje pomoc. Darcovia na Slovensku dokazujú, že aj malý príspevok môže mať veľký vplyv, a často práve drobné dary tvoria rozhodujúcu časť vyzbieraných súm,“ dodáva R. Kyška.
Jednou z najvýraznejších výziev v histórii platformy je zbierka pre malú Editku so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA II), ktorej rodičia zbierajú na génovú liečbu Zolgensma, čo je najdrahší liek na svete s cenou približne 2 milióny eur.
Poisťovňa jeho úhradu opakovane odmietla, no liek môže zastaviť progres ochorenia a dať dieťaťu šancu na kvalitnejší život. Vyzbieraná suma dnes už prekročila hranicu takmer 600 000 eur, čo z tejto zbierky robí najúspešnejšiu v doterajšej histórii platformy.
ĽudiaĽuďom.sk plánuje rozširovať funkcionality a vytvárať ešte jednoduchší priestor pre darcov aj tých, ktorí potrebujú pomoc. Od nového roka plánuje spustiť kompletne nový web, ktorý bude modernejší a pre užívateľa jednoduchší.
Hneď po Editke patrí medzi najemotívnejšie prípady aj zbierka pre Alexa, malého chlapca s diagnózou SMA 1. stupňa. Aj jemu mohla pomôcť rovnaká liečba Zolgensma, ktorú je potrebné podať do dvoch rokov života.
Alexovi čas nemilosrdne plynul, jeho rodičia bojovali o každý deň a verili, že spojenie sily verejnosti dokáže zabezpečiť liek, ktorý môže dieťaťu vrátiť kvalitu života. Výzva zasiahla tisíce Slovákov a ukázala, akú silu má spojená pomoc. Vyzbierať sa podarilo už viac ako 200-tisíc eur.
Nové výzvy platformy
Priemerný dar na platforme je približne 31 eur a do dnešného dňa bolo spustených viac ako 17500 výziev. ĽudiaĽuďom.sk zároveň pripravuje rozšírenie funkcií a nový web, ktorý spustí začiatkom budúceho roka. Platforma tak bude ešte jednoduchšia pre darcov aj ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
Momentálne je na webe zverejnených vyše 800 výziev na pomoc. Najčastejšie ide o výzvy rodín, ktoré sa starajú o choré alebo zdravotne znevýhodnené deti. Čoraz častejšie sa však objavujú aj ťažké osudy seniorov, ktorí bez podpory druhých nedokážu pokryť ani základné potreby, ako sú lieky či dôstojné podmienky na život.
Informačný servis