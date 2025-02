Plánujete jarnú lyžovačku s deťmi? Zaobstarajte si poistenie

S príchodom jarných prázdnin sa otvára ideálna príležitosť pre rodiny, ktoré túžia po zimnom dobrodružstve na zasnežených svahoch. Ak ste sa ešte nerozhodli, kam sa vyberiete, teraz je ten správny čas naplánovať si vašu zimnú dovolenku – od výberu strediska až po správne poistenie, ktoré môže v prípade nečakaných situácií zachrániť vašu peňaženku.

Termíny jarných prázdnin 2025: Kedy si môžete užiť svah?

Jarné prázdniny sa na Slovensku tradične rozdeľujú podľa krajov. V roku 2025 si jednotlivé regióny užijú prázdniny v nasledovných termínoch:

Košický a Prešovský kraj : 17. 2. – 21. 2. 2025

: 17. 2. – 21. 2. 2025 Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj : 24. 2. – 28. 2. 2025

: 24. 2. – 28. 2. 2025 Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj: 3. 3. – 7. 3. 2025

Tieto dátumy poskytujú skvelú možnosť naplánovať si rodinné výlety mimo najväčších náporov, keďže sa prázdniny rozkladajú v čase.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Poistenie na svahu: Prečo je dôležité?

Lyžovanie je síce zábavné, no prináša aj riziká, na ktoré sa oplatí myslieť vopred. Poistenie zodpovednosti je v tomto prípade nevyhnutnosťou. Kryje dva základné typy škôd – na majetku a na zdraví.

„Poistenie zodpovednosti kryje dva základné typy škôd – na majetku alebo na zdraví. Ilustratívny príklad je, ak lyžiar na svahu spadne a pri páde jeho lyža spôsobí škodu na aute zaparkovanom neďaleko svahu, alebo poškodí oblečenie a výstroj iného lyžiara (spravidla sú to rozbité okuliare, roztrhnutá lyžiarska bunda a podobne),“ vysvetľuje Martin Bajla, riaditeľ poistenia pre spotrebiteľov v poisťovniColonnade.

Najzávažnejšie prípady nastávajú, keď sa lyžiar zrazí s inou osobou. „Tieto zranenia si často vyžadujú letecký transport, hospitalizáciu, chirurgický zákrok. Občas to môže znamenať aj trvalé následky úrazu alebo zhoršenie spoločenského uplatnenia, ak by poškodený po úraze stratil možnosť vykonávať svoje súčasné zamestnanie. Len účet za prevoz do nemocnice a operáciu zraneného kolena môže bez problémov presiahnuť 20 000 až 30 000 €,“ dodáva Bajla.

Foto: https://www.colonnade.sk/

Plné svahy = vyššie riziko kolízií

Jarné prázdniny sú obľúbeným obdobím pre rodiny s deťmi, čo znamená aj vyššiu hustotu lyžiarov na svahoch. Preto je dôležité urobiť si pred cestou niekoľko dôležitých krokov:

Skontrolujte si, či máte poistenú zodpovednosť za škodu spôsobenú iným osobám.

za škodu spôsobenú iným osobám. Overte si limity poistného krytia, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam pri vyšších škodách.

💡 Tip: Ak máte poistenie domácnosti, informujte sa u svojho sprostredkovateľa, či obsahuje aj poistenie zodpovednosti členov domácnosti. Toto poistenie môže kryť škody na svahu až do výšky 750 000 €.

Poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje len na kolízie na svahu. Môže sa vám hodiť aj v úplne bežných situáciách.

„Počas lyžovačky často vstupujeme do reštaurácií či bufetov v lyžiarskych topánkach a s prilbou, preto sa ľahko môže stať, že nechtiac niečo zhodíme a poškodíme,“ vysvetľuje Martin Bajla.

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na:

škody spôsobené domácimi zvieratami,

neúmyselné poškodenie tovaru v obchode,

poškodenie vybavenia v prenajatých apartmánoch.

Foto: https://www.colonnade.sk/

Požičaná výstroj: Zodpovednosť je na vás

Mnohí rodičia sa rozhodnú pre požičanie výstroja pre svoje deti, keďže tie z roka na rok rastú. Aj tu je však potrebné byť obozretný. Ak dôjde k poškodeniu požičanej výstroje, môže vás to stáť stovky eur.

Poistenie majetku VIVAmyslí aj na tieto situácie – kryje škody spôsobené na veciach, ktoré ste si požičali.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Bezpečnosť na svahu: Pravidlá, ktoré sa oplatí dodržať

Lyžovanie môže byť nezabudnuteľným zážitkom, ak sa dodržiavajú základné bezpečnostné pravidlá: