Pini už má vyhliadky do budúcnosti bez Vlhovej: Je niekoľko možností - FOTO

Mauro Pini, ako je známe, už nie je trénerom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej.

Ich cesty sa pred pár dňami rozdelili.

„Žiaľ, toto odlúčenie je spôsobené situáciou, ktorá nastala po zranení – tím bol rok v útlme a po finančnej stránke sa stal neudržateľným. Petru teraz čaká niekoľko mesiacov rehabilitácie a neistoty, čo ju viedlo k dôležitým rozhodnutiam,“ povedal Švajčiar pre web rsi.ch.

Zopakovanie olympijského úspechu

Ďalej neskrýval ľútosť nad koncom štvorročnej cesty, ktorá Slovenku priviedla k zisku zlatej olympijskej medaily v slalome.

„Odchádzam s veľkými emóciami, mali sme pred sebou ďalšie plány s olympiádou, kde si to chce Petra zopakovať,“ uviedol Pini.

Zatiaľ je podľa neho príliš skoro na to, aby vedel, čo bude robiť. „Rozhliadam sa, no je niekoľko možností,“ doplnil pre spomínaný web.

Takúto rozlúčku si nepredstavovali

„Chcela by som sa v tejto najhoršej fáze mojej kariéry poďakovať Maurovi za všetko, čo ma naučil, za jeho profesionalitu a vysokú odbornosť. Spoločne sme dosiahli nádherné víťazstvá a v Pekingu aj vysnívané olympijské víťazstvo,“ uviedla Vlhová v tlačovej správe.

„Chcel by som sa úprimne poďakovať Petre, jej rodine, manažmentu a všetkým kolegom zo Ski Teamu Petra Vlhová. Tieto štyri roky boli intenzívne, plné úspechov a hrdosti na dosiahnuté ciele, ale aj náročných chvíľ a obáv o to, čomu Petra musela čeliť. Toto nie je rozlúčka, akú sme si predstavovali, no odchádzam z tímu s hlbokými emóciami a vďačnosťou za spoločnú cestu, výnimočnú spoluprácu a ľudí, ktorých som mal česť spoznať,“ povedal vtedy Pini.

Aktuálne sa Liptáčka zotavuje z druhej operácie zraneného pravého kolena.