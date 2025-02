Petíciu za kúpu Kalifornie podpísalo už viac ako 200-tisíc Dánov

Dánska satirická webová stránka odštartovala petíciu za to, aby Dánsko kúpilo americký štát Kalifornia. Doteraz ju podpísalo viac ako 200-tisíc ľudí.

Petícia, ktorá sa vysmieva Trumpovmu obľúbenému sloganu Urobme Ameriku opäť veľkou, vyzýva Dánsko, aby veľkou opäť urobilo Kaliforniu.

Prečo by škandinávska krajina chcela Kaliforniu? Pre jej slnečné podnebie, technologický priemysel a bohatstvo avokáda, uvádza webová stránka Denmarkification.com. To, či by sa Američania chceli Kalifornie zbaviť, nikoho veľmi nezaujíma, dodáva stránka.